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    СК арестовал отца ребёнка, найденного в сумке на дне реки в Ростовской области

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    Суд в Ростове-на-Дону арестовал 32-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве своего 7-летнего сына, тело которого нашли в сумке на дне реки Темерник в Ростовской области. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает 1 июня региональное управление СК РФ.

    Фото: СУ СК РФ по Ростовской области
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    Напомним, что сумку с телом погибшего мальчика обнаружили на дне реки Темерник в Ростове-на-Дону 30 мая. После чего задержали его отца. По данным СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах, ребёнок перед смертью, вероятно, подвергся сексуальному насилию, а на теле были следы ожогов. При этом сам отец, подозреваемый в убийстве сына, утверждает, что мальчик якобы умер сам.

    Фото: СУ СК РФ по Ростовской области

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