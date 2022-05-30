Сумку с телом ребенка нашли на дне реки в Ростове-на-Дону

На дне реки Темерник в Ростове-на-Дону обнаружили сумку с телом ребенка 5–7 лет. Об этом 30 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на СК по Ростовской области.

«Поступило сообщение об обнаружении на дне реки Темерник в вещевой сумке тела малолетнего мальчика на вид 5–7 лет с признаками насильственной смерти», — сообщил представитель ведомства.