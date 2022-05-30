После обнаружения тела ребенка в сумке на дне реки в Ростове-на-Дону задержан его отец

По подозрению в убийстве ребенка 5–7 лет, чье тело обнаружили на дне реки Темерник в Ростове-на-Дону, задержан его отец. Об этом 30 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Тело мальчика нашел рыбак, который рассказал изданию 161.ru подробности. Мужчина пришел рыбачить на реку. Закинул поплавок, почувствовал тяжесть и вытянул из реки вещевую сумку.