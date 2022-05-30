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    После обнаружения тела ребенка в сумке на дне реки в Ростове-на-Дону задержан его отец

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    По подозрению в убийстве ребенка 5–7 лет, чье тело обнаружили на дне реки Темерник в Ростове-на-Дону, задержан его отец. Об этом 30 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

    Тело мальчика нашел рыбак, который рассказал изданию 161.ru подробности. Мужчина пришел рыбачить на реку. Закинул поплавок, почувствовал тяжесть и вытянул из реки вещевую сумку.

    «Она была приоткрыта, а из нее торчала детская ручка. Тело было упаковано в пакет, а на дне сумки лежали крупные камни. Мальчик лежал в костюмчике», — рассказал он.

    Как пишет 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах, ребенок перед смертью подвергся сексуальному насилию. «Ребенок был изнасилован несколько раз. На теле: руках, ногах, а также туловище — обнаружены ожоги. Пока мы не можем сказать точно, от окурков все ожоги или нет. Тело находилось в воде. Известно, что смерть наступила 3–4 дня назад», — рассказал он.

    Накануне стало известно, что на дне реки Темерник в Ростове-на-Дону обнаружили сумку с телом ребенка 5–7 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

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