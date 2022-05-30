Отец, подозреваемый в убийстве сына в Ростове-на-Дону, утверждает, что мальчик умер сам

Отец, подозреваемый в убийстве семилетнего сына в Ростове-на-Дону, утверждает, что мальчик скончался сам. Свою версию случившегося задержанный 32-летний мужчина изложил следователям.
Как сообщает 30 мая региональный Следственный комитет, подозреваемый говорит, что рано утром 28 мая якобы увидел сына без признаков жизни. Мужчина заявил, что испугался, положил тело ребенка в сумку и выбросил в реку.
«В настоящее время по уголовному делу назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти, а также ряд молекулярно-генетических экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия», — добавили в СК.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Погибшего мальчика в сумке обнаружили на дне реки Темерник в Ростове-на-Дону минувшим утром. После чего задержали его отца. Как пишет 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах, ребенок перед смертью вероятно подвергся сексуальному насилию, а на теле были следы ожогов.