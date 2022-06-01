Финляндия продолжает покупать российский газ

Финская государственная компания Gasum продолжает получать из России сжиженный природный газ. Как сообщает 1 июня агентство «Прайм» со ссылкой на представителя Gasum Ольгу Вяйсянен, компания закупает топливо по двум контрактам. Один касается трубопроводного газа, другой — СПГ, транспортируемого танкерами.
«Прекратились поставки трубопроводного газа. Приобретение сжиженного природного газа не подлежит санкциям или условиям о рубле», — сказала Вяйсянен.
По словам представителя Gasum, по долгосрочному контракту на СПГ Финляндия получает «несколько поставок в месяц». Кроме того, энергоносители поступают в страну через интерконнектор с Эстонией.
Согласно оценкам экспертов, в среднем суточные объемы экспортируемого в страну газа составляют около 3 миллионов кубометров. Столько же Финляндия ранее получала от России напрямую.
20 мая «Газпром» остановил поставки Gasum после отказа компании оплачивать газ в рублях. По той же причине топливо прекратили экспортировать в Польшу и Болгарию. 1 июня российская компания заявила о полном прекращении поставок немецкой Shell Energy Europe и датской Orsted Salg & Service.