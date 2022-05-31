В Delivery Club отрицают новую утечку данных

Компания Delivery Club подтвердила информацию об утечке данных, но произошла она две недели назад. Публикации о новом сливе назвали «не соответствующими действительности».

«Две недели назад служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных. Опубликованные данные курьеров — часть этого инцидента. Внутреннее расследование показало, что причиной утечки стало внешнее воздействие», — сообщили ТАСС в компании.

