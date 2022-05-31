В Delivery Club отрицают новую утечку данных

Компания Delivery Club подтвердила информацию об утечке данных, но произошла она две недели назад. Публикации о новом сливе назвали «не соответствующими действительности».
«Две недели назад служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных. Опубликованные данные курьеров — часть этого инцидента. Внутреннее расследование показало, что причиной утечки стало внешнее воздействие», — сообщили ТАСС в компании.
Там добавили, что служба безопасности совместно с регулятором продолжает расследование инцидента и занимается повышением защищенности внутренних систем.
В Delivery Club уточнили «Фонтанке», что речь идет не о новой утечке, а той, что произошла две недели назад. «Информация о новой утечке не соответствует действительности».
Накануне в СМИ появилась информация о том, что якобы данные курьеров сервисов доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club оказались в открытом доступе. Файл содержит ФИО сотрудников, пароли от аккаунтов и номера телефонов. Позже «Яндекс» опроверг данные о своей утечке.