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    В Delivery Club отрицают новую утечку данных

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    3 комментария

    Компания Delivery Club подтвердила информацию об утечке данных, но произошла она две недели назад. Публикации о новом сливе назвали «не соответствующими действительности».

    «Две недели назад служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных. Опубликованные данные курьеров — часть этого инцидента. Внутреннее расследование показало, что причиной утечки стало внешнее воздействие», — сообщили ТАСС в компании.

    Там добавили, что служба безопасности совместно с регулятором продолжает расследование инцидента и занимается повышением защищенности внутренних систем.

    В Delivery Club уточнили «Фонтанке», что речь идет не о новой утечке, а той, что произошла две недели назад. «Информация о новой утечке не соответствует действительности».

    Накануне в СМИ появилась информация о том, что якобы данные курьеров сервисов доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club оказались в открытом доступе. Файл содержит ФИО сотрудников, пароли от аккаунтов и номера телефонов. Позже «Яндекс» опроверг данные о своей утечке.

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    Комментарии (3)

    07A
    Срочно требуется переводчик для чтения данных курьеров.
    angel of death
    когда закроют днище, сливающее данные граждан и работников? =/
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