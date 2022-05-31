«Яндекс.Еда» опровергает новую утечку данных своих сотрудников

Сервис доставки «Яндекс.Еда» опровергает информацию о новой утечке данных. По словам компании, в сети появляются фрагменты утечки, произошедшей в марте. Об этом 30 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Речь идет о той же утечке, о которой мы сообщили 1 марта. Наша служба безопасности изучила фрагмент опубликованной базы и подтвердила, что данные о партнерах, которые доставляют заказы, оказалась в руках злоумышленников одновременно с данными о заказах. Новых инцидентов мы не фиксировали», — заявил собеседник агентства.
В компании подчеркнули, что с того момента системы «Яндекс.Еды» прошли многоуровневый аудит безопасности, и злоумышленники не смогут впредь получить доступ к аккаунтам курьеров.
Ранее Telegram-канал «Утечка информации» сообщил о сливе данных курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club. Всего в документах порядка 1200 строк.