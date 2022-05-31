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    «Яндекс.Еда» опровергает новую утечку данных своих сотрудников

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    Сервис доставки «Яндекс.Еда» опровергает информацию о новой утечке данных. По словам компании, в сети появляются фрагменты утечки, произошедшей в марте. Об этом 30 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

    «Речь идет о той же утечке, о которой мы сообщили 1 марта. Наша служба безопасности изучила фрагмент опубликованной базы и подтвердила, что данные о партнерах, которые доставляют заказы, оказалась в руках злоумышленников одновременно с данными о заказах. Новых инцидентов мы не фиксировали», — заявил собеседник агентства.

    В компании подчеркнули, что с того момента системы «Яндекс.Еды» прошли многоуровневый аудит безопасности, и злоумышленники не смогут впредь получить доступ к аккаунтам курьеров.

    Ранее Telegram-канал «Утечка информации» сообщил о сливе данных курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club. Всего в документах порядка 1200 строк.

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