«Яндекс.Еда» опровергает новую утечку данных своих сотрудников

Сервис доставки «Яндекс.Еда» опровергает информацию о новой утечке данных. По словам компании, в сети появляются фрагменты утечки, произошедшей в марте. Об этом 30 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.



«Речь идет о той же утечке, о которой мы сообщили 1 марта. Наша служба безопасности изучила фрагмент опубликованной базы и подтвердила, что данные о партнерах, которые доставляют заказы, оказалась в руках злоумышленников одновременно с данными о заказах. Новых инцидентов мы не фиксировали», — заявил собеседник агентства.