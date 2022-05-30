В сеть слили данные курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club

Данные курьеров сервисов доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club оказались в открытом доступе. Об этом 30 мая пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Telegram-канал «Утечка информации», ведут который аналитики сервиса мониторинга утечек DLBI.



Авторы сообщают, что в файле с данными курьеров из «Яндекс.Еды» 700 тысяч строк. Он содержит ФИО сотрудников, пароли от аккаунтов и номера телефонов. В файле с данными курьеров Delivery Club 521,5 тыс. строк: ФИО, адреса электронной почты и номера телефонов.