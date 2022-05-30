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    В сеть слили данные курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club

    840
    4 комментария

    Данные курьеров сервисов доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club оказались в открытом доступе. Об этом 30 мая пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Telegram-канал «Утечка информации», ведут который аналитики сервиса мониторинга утечек DLBI.

    Авторы сообщают, что в файле с данными курьеров из «Яндекс.Еды» 700 тысяч строк. Он содержит ФИО сотрудников, пароли от аккаунтов и номера телефонов. В файле с данными курьеров Delivery Club 521,5 тыс. строк: ФИО, адреса электронной почты и номера телефонов.

    В начале марта «Яндекс.Еда» проинформировала об утечке телефонных номеров клиентов, а также имен и сведений о заказах. Карта со всеми этими данными была позже опубликована. Пользователи подали коллективный иск. На прошлой неделе мировой суд оштрафовал сервис «Яндекс.Еда» на 60 тысяч рублей. СК же возбудил уголовное дело.

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    Комментарии (4)

    Never_Mind
    А зачем эти сведения нам?
    xepnuminu
    скоро и адрес бункера сольют...

    хе-хе.
    260657101
    Рафик, тьфу Яндекс неуивиновен, заплатит 60 тысяч штрафа и как с гуся вода.
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