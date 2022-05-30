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    Bloomberg: Запрет на покупку недвижимости в ЕС для россиян убрали из нового пакета санкций

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    8 комментариев

    Из проекта нового пакета санкций против России убрали меру, запрещающую россиянам покупать недвижимость в Европейском Союзе. Об этом 29 мая говорится в сообщении Bloomberg.

    По данным агентства, меру исключили из последней редакции соответствующего текста под давлением со стороны Кипра.

    Санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов.

    Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что страны Евросоюза вряд ли смогут согласовать на саммите 30–31 мая шестой пакет санкций против России, в который входит эмбарго на импорт российской нефти. Однако она уверена, что когда-нибудь это произойдет.

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    Комментарии (8)

    260567431
    Да ну. Слабаки.
    VKuser224710420
    В свете последних событий, надо быть клиническим оленем, чтобы там что-то покупать.
    TheBest
    Помнится финны поднялись на недвиге за счет русских. Цены увеличились за 10 лет в 1,5-2 раза.
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