Bloomberg: Запрет на покупку недвижимости в ЕС для россиян убрали из нового пакета санкций

Из проекта нового пакета санкций против России убрали меру, запрещающую россиянам покупать недвижимость в Европейском Союзе. Об этом 29 мая говорится в сообщении Bloomberg.

По данным агентства, меру исключили из последней редакции соответствующего текста под давлением со стороны Кипра.



Санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов.

