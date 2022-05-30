Bloomberg: Запрет на покупку недвижимости в ЕС для россиян убрали из нового пакета санкций

Из проекта нового пакета санкций против России убрали меру, запрещающую россиянам покупать недвижимость в Европейском Союзе. Об этом 29 мая говорится в сообщении Bloomberg.
По данным агентства, меру исключили из последней редакции соответствующего текста под давлением со стороны Кипра.
Санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что страны Евросоюза вряд ли смогут согласовать на саммите 30–31 мая шестой пакет санкций против России, в который входит эмбарго на импорт российской нефти. Однако она уверена, что когда-нибудь это произойдет.