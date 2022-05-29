День города завершился конкурсом фейерверков, деревьям не повезло

Заполненная Дворцовая набережная встречала под музыку конкурсные выступления Фестиваля огня. Пока из динамиков неслась песня Rise like a Phoenix, с которой Кончита Вурст побеждала на «Евровидении», горожане штурмовали деревья, чтобы лучше видеть.
В этот раз петербуржцам показывают аж 10 фейерверков, в том числе от команд из Армении, Казани, Беларуси, Нижнего Новгорода, Киргизии, Сербии, Москвы и Петербурга. Шоу можно смотреть не только вживую, но и в трансляции. У тех, кто смотрит с экрана, есть преимущество: шоу театров огня в перерыве между фейерверками.
Фестиваль будет продолжаться до двух часов ночи. И, по наблюдению корреспондента «Фонтанки», видимость лучше – с Адмиралтейской набережной, где совсем мало зрителей и можно заметить, как стены Петропавловской крепости озаряются светом мэппинга.
Ранее в центре Петербурга состоялся традиционный концерт «Классика на Дворцовой». А на Адмиралтейской набережной выступил оркестр «Северная симфония» театра «Мюзик-холл» под управлением Фабио Мастранджело.