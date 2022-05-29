День города завершился конкурсом фейерверков, деревьям не повезло

Я спала и спустя час из-за этого проснулась, потом ещё час спать не могла, потому что они бомбили до 2ч. В своём уме вообще, мне интересно, или закон о тишине на салюты не распространяется или люди в выходные не должны спать или никто в выходные не работает. Короче, я в ярости