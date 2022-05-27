Звезды «Классики на Дворцовой» готовятся удивить Петербург. Посмотрите, как они репетируют

Фото: Владимир Черенков/предоставлено Dance Open Поделиться Поделиться





Именитые оперные исполнители и танцевальные коллективы вечером 27 мая встретились ради репетиции шоу «Классика на Дворцовой». Одновременно — в Большом зале Филармонии и на сцене у Эрмитажа — «шлифовали» номера и распевались, решали, где нужно «начать чуть спокойнее», а когда не сдерживаться. Задники сцены превращались то в дали с космическими завихрениями с полотен Ван Гога, то в сияющие золотом дворцовые залы.



Знаменитой гигантской люстры над сценой в этом году не будет: декорации в этом году «выросли», и оказалось, что при таком масштабе привычная деталь выглядит неожиданно маленькой. Поворот восприняли как знак для новых решений.



Тенор Витторио Григоло, которого в музыкальном мире прозвали оперным Сорвиголовой, несмотря ни на что, приехал в Петербург из Италии. Исполнитель поёт и классику, и современную музыку, а потому он стал идеальным артистом для «обновления» шоу в год его десятилетия. Послужной список у Григоло внушительный: учился у легендарного Лучано Паваротти, в 23 года открывал сезон Ла Скала вердиевской программой. Сейчас — в 45 лет — имеет платиновые диски и несколько номинаций на «Грэмми».



Колоратурное сопрано Марии Алейда критики неоднократно сравнивали с лазером, имея в виду невероятную точность её голоса. Уроженка Кубы выступала с Андреа Бочелли, пела на стадионах в разных странах, так что отсутствием признания не страдает. Но, получив приглашение на петербургское представление, где за последние десять лет успели выступить Дмитрий Хворостовский и Роберто Аланья, сразу же решилась приехать. В перерывах между репетициями в Филармонии звезда вполголоса репетировала арии.

Красочное сопрано Вероника Джиоева на «Классике» выйдет на сцену не раз. Одно из коронных её представлений — романтичная баллада о любви Hijo de la Luna («Сын луны») родом из Испании.



Знакомый петербуржцам Ильдар Абдразаков исполнит арию дона Базилио из оперы «Севильский цирюльник». Со стороны кажется, что эта партия идеально подходит артисту, которого неофициально называют лучшим басом мира.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Исполнение всех вокальных номеров на концерте сопровождает Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под руководством дирижёра Дениса Власенко. По его словам, выступление на Дворцовой, тем более ко Дню города, событие незаурядное: для артистов — даже тех, которых, может быть, и не видят зрители — это «большое событие», а часто и «испытание погодой».



По словам Власенко, масштаб представления неминуемо порождает сложности: дирижёрам нечасто приходится знать столь большое количество сложных мизансцен и безошибочно держать темп. Номера «Классики» прорабатывали неделями, и вечером 27 мая ещё можно было слышать «финальные» споры о том, на нужный ли градус поднял руку каждый из десятков танцовщиков.

В шоу участвуют артисты Театра балета им. Леонида Якобсона, Московского мюзик-холла, коллектив «ТОДЕС».

Результат репетиций и исполнение звёздами арий из всемирно известных опер, лирических партий из оперетт, эстрадных шлягеров и хитов XX века, горожане услышат бесплатно. На «Классике» даже прозвучит рок.



Среди приглашённых артистов также будут солист Мариинского театра баритон Алексей Марков и меццо-сопрано Василиса Бержанская.

Вход на концерт свободный, начало в 21:30.