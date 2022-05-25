«Детектор лжи» возвращают в «Русскую антрепризу». Гипнотизера сыграет Анвар Либабов

28 мая в театре «Русская антреприза»
Ставший популярным спектакль «Детектор лжи» поставил режиссёр Валерий Гришко в 2007 году. А автором возобновления стал Евгений Баранов, он же и исполнит одну из главных ролей.
Сюжет пьесы прост: гипнотизер ищет заначку мужа. А главная особенность спектакля — сочетание мелодрамы и гротеска. Пресс-служба театра рассказывает о героях спектакля так: «Они любят друг друга. И в пьесе также есть мысль: вы забыли про любовь. Они в действительности любили друг друга, хоть ругались и дрались, но мечтали… и мечтали любить. А реальность оказалась страшнее мечты. Так что, наверное, надо вернуться в детство. Всевышний создал всех любящими, но также и нелюбящими. Кто победит: добро или зло? Гипнотизёр [в спектакле] нужен, чтобы добро победило зло».
В ролях: Мария Лаврова и Евгений Баранов (семья Бызовых), Анвар Либабов (гипнотизер).
Анвар Либабов — легендарный актер и клоун, работает в театрах «Лицедеи», БДТ, «Приют Комедианта».
Рудольф Фурманов ушел из жизни в 2021 году.
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Полина Никитина