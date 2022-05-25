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    «Детектор лжи» возвращают в «Русскую антрепризу». Гипнотизера сыграет Анвар Либабов

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    1 комментарий

    28 мая в театре «Русская антреприза» им. Андрея Миронова пройдет премьера новой версии спектакля по пьесе Василия Сигарева «Детектор лжи». Роль гипнотизёра, которую прежде исполнял художественный руководитель — директор театра Рудольф Фурманов, сыграет артист театра «Лицедеи» Анвар Либабов.

    Фото: пресс-служба театра «Русская антреприза» им. Андрея Миронова
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    Ставший популярным спектакль «Детектор лжи» поставил режиссёр Валерий Гришко в 2007 году. А автором возобновления стал Евгений Баранов, он же и исполнит одну из главных ролей.

    Сюжет пьесы прост: гипнотизер ищет заначку мужа. А главная особенность спектакля — сочетание мелодрамы и гротеска. Пресс-служба театра рассказывает о героях спектакля так: «Они любят друг друга. И в пьесе также есть мысль: вы забыли про любовь. Они в действительности любили друг друга, хоть ругались и дрались, но мечтали… и мечтали любить. А реальность оказалась страшнее мечты. Так что, наверное, надо вернуться в детство. Всевышний создал всех любящими, но также и нелюбящими. Кто победит: добро или зло? Гипнотизёр [в спектакле] нужен, чтобы добро победило зло».

    В ролях: Мария Лаврова и Евгений Баранов (семья Бызовых), Анвар Либабов (гипнотизер).

    Анвар Либабов — легендарный актер и клоун, работает в театрах «Лицедеи», БДТ, «Приют Комедианта».

    Рудольф Фурманов ушел из жизни в 2021 году.

    16+

    Полина Никитина

    Фото: пресс-служба театра «Русская антреприза» им. Андрея Миронова

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    Комментарии (1)

    videosokolspb
    Помню спектакль не оставил каких то особо ярких впечатлений.
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