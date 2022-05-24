Побитый фурой переход на ночь перекроет съезд с Пулковского шоссе на КАД

На развязке кольцевой автодороги Петербурга с Пулковским шоссе продолжают устранять последствия ДТП с большегрузом, который повредил надземный переход. Для демонтажа поломанной опоры в ночь с 24 на 25 мая закроют один из съездов.
С полуночи до шести часов утра 25 мая на 68-м километре КАД будет полностью перекрыто движение транспорта по съезду №3 с Пулковского шоссе из Петербурга на внутреннее кольцо КАД, сообщает 24 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там будут демонтировать поврежденную в ДТП стойку опоры надземного пешеходного перехода и обследовать соседнюю.
Авария, в которой был поврежден переход, произошла утром 19 мая. Водитель большегруза на съезде не справился с управлением, и перевозимый им контейнер опрокинулся на дорогу, ударив опору перехода. Из-за опасности обрушения съезд пришлось на время перекрыть, а переход — закрыть для прохода пешеходов. Позже пролет демонтировали с помощью крана.