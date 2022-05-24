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    С 1 июня петербуржцы смогут получить парковочные разрешения перед расширением платной зоны

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    3 комментария

    Зона платной парковки в центре Петербурга с 1 июля расширится еще на 56 улиц. За месяц до этого, с 1 июня, стартует оформление льготных парковочных разрешений для жителей.

    Парковочное разрешение резидента оформляется на транспорт собственника жилого помещения (или доли в нём), которое расположено в границах платной зоны, либо лица, которое зарегистрировано в таком жилье, напоминают в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга 24 мая. На одну квартиру можно оформить не более двух разрешений, а если квартира коммунальная, то не более одного разрешения на одну квитанцию об оплате.

    Заявку на оформление льготного разрешения жителя можно подать через личный кабинет регионального портала госуслуг или в МФЦ. Перечень необходимых документов и правила его получения опубликованы на сайте «Городского центра управления парковками».

    Новые парковочные разрешения, согласно опубликованному 19 мая проекту постановления, будут работать только в пределах муниципалитета. Расширить их действие могут в исключительных случаях, например если резидент живет на границе парковочных зон. В июле зона платной парковки в Центральном районе вырастет на 56 улиц, затем еще на столько же в сентябре, а в ноябре придет очередь Адмиралтейского района.

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    Комментарии (3)

    Коренная ленинградка
    Отличная идея сделать платной парковку, где находятся только военные организации, и нет общественного транспорта. До ближайшего метро 25 минут пешком. Кто то ляпал план, не глядя
    Neznaika
    Бандитский Петербург
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