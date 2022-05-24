С 1 июня петербуржцы смогут получить парковочные разрешения перед расширением платной зоны

Зона платной парковки в центре Петербурга с 1 июля расширится еще на 56 улиц. За месяц до этого, с 1 июня, стартует оформление льготных парковочных разрешений для жителей.

Парковочное разрешение резидента оформляется на транспорт собственника жилого помещения (или доли в нём), которое расположено в границах платной зоны, либо лица, которое зарегистрировано в таком жилье, напоминают в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга 24 мая. На одну квартиру можно оформить не более двух разрешений, а если квартира коммунальная, то не более одного разрешения на одну квитанцию об оплате.



Заявку на оформление льготного разрешения жителя можно подать через личный кабинет регионального портала госуслуг или в МФЦ. Перечень необходимых документов и правила его получения опубликованы на сайте «Городского центра управления парковками».