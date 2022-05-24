«Это трагедия в документах». В музее Ахматовой открывается выставка о не-встрече Бродского с родителями

24 мая в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме открывается выставка «Ответ один — отказ», посвященная Иосифу Бродскому. На ней публике представят историю в документах о том, как поэт и его родители, разделенные океаном, 11 лет безуспешно добивались встречи.

С момента отъезда Иосифа Бродского в 1974 году, его родители двенадцать раз обращались к советским властям с просьбой разрешить им выезд в США, чтобы встретиться с сыном. Даже после того, как Бродский перенес тяжелую операцию на открытом сердце в 1978 году, и руководство американской клиники обратилось к советским представителям с просьбой позволить родителям приехать для ухода за сыном, они получили отказ.

«Выставка состоит из демонстрации подлинных документов, телеграмм, фотографий, визовых справок, посвященных этой не-встрече. Родители поэта не пытались эмигрировать, они просто хотели увидеться с сыном, и вернуться назад, домой. Они обивали пороги самых разных учреждений, ездили в Москву, сидели в приемных. Поэт со своей стороны писали ходатайства и вызовы. Но ничего не сработало. Как писал сам Бродский, система ни разу не дала сбой», — рассказал «Фонтанке» Павел Котляр, куратор выставки и хранитель фонда Бродского.

Новая выставка встроена в постоянную экспозицию музея, посвященную Бродскому, которая открылась зимой. В витрины превратили три стола Бродского, на них разложили исторические документы. Свидетельства эпохи выставили только на месяц — бумага не может долго находится на свету.



«Документы — живые свидетели и исторические источники — говорят сами за себя. Там не нужно включать фоном никакую музыку грустную. Это трагедия в документах, просто читаешь и плачешь», — говорит Павел Котляр.



Последний раз отец Бродского обратился к властям после смерти своей жены. Он писал, что остался совершенно один и просил позволить ему уехать к своему сыну, который мог бы позаботиться о нем.

