Шнуров сравнил российскую эстраду с раковой опухолью на мировой культуре

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в ходе пресс-конференции в ТАСС 23 мая резко ответил на вопрос журналистов о том, кто его вдохновляет на российской эстраде.



«Я всеми вдохновляюсь, я вообще российскую эстраду рассматриваю как такую раковую опухоль на культуре мировой. Это удивительная [ерунда], такого нет нигде. Вы на это смотрите и думаете: это они по-настоящему, что ли? А они, оказывается, по-настоящему! Это классно, это постпанк, квазимодерн», — сказал он.

