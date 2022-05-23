Шнуров сравнил российскую эстраду с раковой опухолью на мировой культуре

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в ходе пресс-конференции в ТАСС 23 мая резко ответил на вопрос журналистов о том, кто его вдохновляет на российской эстраде.
«Я всеми вдохновляюсь, я вообще российскую эстраду рассматриваю как такую раковую опухоль на культуре мировой. Это удивительная [ерунда], такого нет нигде. Вы на это смотрите и думаете: это они по-настоящему, что ли? А они, оказывается, по-настоящему! Это классно, это постпанк, квазимодерн», — сказал он.
Также музыкант поделился своим мнением о тех коллегах, которые уехали за рубеж после начала спецоперации. Отказавшись обсуждать причины отъезда, поскольку они могут быть «разные», Шнуров заявил, что не разделяет такой выбор и сам уезжать не собирается.
«Уезжать — это значит, на мой взгляд, предавать своего зрителя, — рассудил артист. — Твой зритель ходил на тебя, твой зритель тебе верил, смотрел тебе в рот. А ты в тот момент… Зритель же не может уехать, большинство из нашей страны — даже если б хотели — никуда не уедут. Так останься с ними, они твои зрители!»
Грядущей осенью группировка «Ленинград», ранее завершившая деятельность, намерена дать большой концерт в московских «Лужниках», где ожидает увидеть 65 тысяч зрителей. Это, однако, не будет полноценным возвращением коллектива, хотя на сцене встретятся в том числе артисты старых составов, например Флорида Чантурия и Виктория Кузьмина.