Минобороны показывает, как выглядит «Азовсталь» и что там делают военные

Инженерные подразделения Вооруженных сил РФ проводят разминирование территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает 23 мая российское Министерство обороны.
На видео военнослужащий отчитывается о том, что за двое суток уничтожено более 100 взрывоопасных предметов, работы продолжаются.
На кадрах Минобороны — разрушенные здания, улицы, усеянные обломками, в том числе снарядов, а также работающие люди и военная техника. Слышно предупреждение: «Не торопись, пожалуйста, дистанцию держи».
О полном контроле территории «Азовстали» Минобороны РФ сообщило вечером 20 мая. До этого министерство показало выход военнопленных с завода. Смотрите на «Фонтанке» большое видео, посвящённое мариупольскому заводу.
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