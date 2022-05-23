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    Боевые действия на Украине

    Минобороны показывает, как выглядит «Азовсталь» и что там делают военные

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    Инженерные подразделения Вооруженных сил РФ проводят разминирование территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает 23 мая российское Министерство обороны.

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    На видео военнослужащий отчитывается о том, что за двое суток уничтожено более 100 взрывоопасных предметов, работы продолжаются.

    t.me/mod_russia

    На кадрах Минобороны — разрушенные здания, улицы, усеянные обломками, в том числе снарядов, а также работающие люди и военная техника. Слышно предупреждение: «Не торопись, пожалуйста, дистанцию держи».

    О полном контроле территории «Азовстали» Минобороны РФ сообщило вечером 20 мая. До этого министерство показало выход военнопленных с завода. Смотрите на «Фонтанке» большое видео, посвящённое мариупольскому заводу.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О событиях последних суток читайте на «Фонтанке».

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