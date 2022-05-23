Моргенштерн* попросил суд исключить его из списка иноагентов

Представитель рэпера Алишера Моргенштерна*, внесенного Минюстом РФ в список иностранных агентов, обжаловал решение о внесении своего клиента в этот список, сообщает 23 мая ТАСС со ссылкой на адвоката исполнителя Сергея Жорина. По его словам, музыкант просит исключить его из списка иноагентов.

«Алишер является деятелем культуры и искусства, политическую деятельность не осуществляет, а потому не может быть признан лицом, выполняющим функции иностранного агента. Соответствующее решение Министерства юстиции РФ считаем незаконным и подлежащим отмене, оно обжаловано нами в Замоскворецком районном суде Москвы, который уже зарегистрировал исковое заявление музыканта. Мы просим исключить Моргенштерна* из списка физических лиц, выполняющих функции иноагента», — рассказал юрист.



Жорин подчеркнул, что его клиент является музыкальным исполнителем, «чья деятельность носит творческий характер», никогда не состоял в политических партиях, на государственной или муниципальной службе, не избирался на должности в органах госвласти или местного самоуправления. Основным видом деятельности ИП Моргенштерна* Алишера Тагировича является зрелищно-развлекательная деятельность, он «осуществляет свою творческую и культурную деятельность исключительно в своих интересах», а «сведения об осуществлении музыкантом какой-либо деятельности, носящей политический характер, в том числе в интересах иностранного источника, отсутствуют».



«Никакой деятельностью Алишера не нарушается общественный или государственный интерес, его творчество не подрывает основы государственного строя, не угрожает безопасности государства, а также не предполагает возможность оказания влияния на политические решения государственных органов Российской Федерации», — отметил адвокат.

Летом 2021 года Моргенштерна* оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух клипах. Исполнитель покинул страну после внимания к себе со стороны главы СК Александра Бастрыкина, который заявил, что музыкант чуть ли не торгует «запрещенным». В начале апреля стало известно, что в Набережных Челнах в отношении Моргенштерна* снова возбудили административное дело о пропаганде наркотиков — в трех клипах. Претензии вызвала в том числе татуировка на груди исполнителя. Те же претензии уже были озвучены, когда в отношении рэпера возбудили дело в феврале. В конце апреля суд в Москве оштрафовал Google из-за неудаления на видеохостинге YouTube клипа Моргенштерна* «Розовое вино». 6 мая Минюст сообщил о внесении Алишера Моргенштерна* в список иностранных агентов.