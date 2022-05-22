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    Глава МИД Финляндии заявил, что решение разногласий с Турцией по вопросу вступления в НАТО займёт несколько недель

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    1 комментарий

    Решение разногласий между Финляндией и Турцией по вопросу возможного членства скандинавского государства в НАТО может занять несколько недель. Об этом со ссылкой на главу МИД Финляндии Пекку Хаависто сообщает 22 мая местный телеканал Yle.

    «Переговоры продолжатся на официальном уровне. Ранее я сказал, что это займёт как минимум несколько дней. Теперь мы можем сказать, что надо быть терпеливыми, это займёт несколько недель», — приводит слова главы финского МИД, в свою очередь, турецкая газета Star (цитата по РИА Новости).

    Напомним, что партнёрство в НАТО стало одной из тем встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. 18 мая СМИ сообщили о блокировке Турцией начала переговоров по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позже объяснил, почему его страна скажет «нет» вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

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    Комментарии (1)

    Z O V
    Финны еще в нато не вступили, а газа уже нет.
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