Глава МИД Финляндии заявил, что решение разногласий с Турцией по вопросу вступления в НАТО займёт несколько недель

Решение разногласий между Финляндией и Турцией по вопросу возможного членства скандинавского государства в НАТО может занять несколько недель. Об этом со ссылкой на главу МИД Финляндии Пекку Хаависто сообщает 22 мая местный телеканал Yle.



«Переговоры продолжатся на официальном уровне. Ранее я сказал, что это займёт как минимум несколько дней. Теперь мы можем сказать, что надо быть терпеливыми, это займёт несколько недель», — приводит слова главы финского МИД, в свою очередь, турецкая газета Star (цитата по РИА Новости).

