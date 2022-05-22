Прощание с матерым

Артем Дзюба ушел из «Зенита». Позади 7 интересных лет. Много выиграно, много сказано, много показано. Из петербургского клуба уходит мастер, и мне хочется сказать ему пару ласковых вслед.



Я хорошо помню первый матч Артема в Петербурге. «Зенит» Андре Виллаша-Боаша играл на «Петровском» против «Локомотива» за Суперкубок. Я ту встречу комментировал на понятно каком радио. Июль, жара, тягучая игра, проигрывали, еле сравняли в конце матча. Потом серия пенальти. Выиграли. После игры Дзюба накинул угля в топку: вот только перешел в «Зенит» и сразу трофей. Мол, в родном «Спартаке» за много лет — фигушки. Спустя много лет Артем мне рассказывал: как же хорошо, что в «Зените» тогда дебютировал не только я один, а с Артуром Юсуповым, ему — футболисту «Динамо» — свистели от души.



Кстати, после матча в рюмочную, где я тогда стоял за стойкой, приехал руководитель карьеры Юсупова Герман Ткаченко и намекнул: мол, поддержите парня. Спустя годы нелепо вспоминать этот разговор. Дзюба, не нужный «Спартаку» и перешедший из «Ростова», где он доигрывал в аренде свой контракт с инородной командой, ни о чем не просил.

Нечего обсуждать: 5 побед в Лиге чемпионов с Халком и Олегом Шатовым в компаньонах — Артему есть что вспомнить.

Сезон Мирче Луческу я, в роли комментатора «Матч ТВ», провел в самолете с «Зенитом»: 21 выезд, все гостевые матчи тогда я, нефартовый, комментировал на Россию. Друзей не нашел, попросили по-собственному, но динамику Артема я видел не только в матчах. Тройка форвардов тогда была яркая: Александр Кержаков (сейчас главный тренер «Нижнего Новгорода», Александр Кокорин (сейчас ветеран флорентийской скамейки запасных) и Дзюба. Наиграли на бронзу. Всех нефартовых разогнали, пришел новый президент и новый главный тренер Роберто Манчини.



У Артема есть однозначный плюс: он много говорит. В российском футболе хватает игроков, которые карьеру проводят с языком понятно где. Дзюба говорит много и сочно. Иногда это приводит к последствиям. Говорят, что форвард неудачно отметил антропометрию гражданской жены спортивного директора «Зенита», которая пришла на тренировку. Месть была итальянской: у Дзюбы аннулировали билет на рейс Рим — Москва после сборов. Он летел на операцию к сыну, пробежал эн километров по вечной пробке, но на самолет не попал. Аренда в «Арсенал» из Тулы была понятным продолжением.



Там нападающий нашел себя. Забил «Зениту», естественно; помирился через губернатора Тулы Алексея Дюмина с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым и отправился запасным форвардом на домашний чемпионат мира.

Артему повезло: он вышел на замену в мачте открытия против саудов и забил. Потом забил Египту. И аккуратно вытеснил из старта любителя цитат из Майкла Джордана Федора Смолова. Потом вы сами помните. Нога Акинфеева с испанцами, компенсированное время с хорватами. После того чемпионата мира я написал текст, который я боюсь открывать, — плачу. Это был обалденный месяц боления за сборную, за страну, за парней-героев. Послушайте, как Дзюба тогда говорил с игроками: «Парни, я горжусь вами, я люблю вас». Главный тренер сборной Станислав Черечесов молчал: тут и не скажешь.



В «Зените» у Артема 4 золота. Отдельно — требл, плюс другие трофеи. Мы говорили для «Фонтанки» два года назад. Пригород, рядом залив, дети бегают за кадром. В расшифровку пошел час, а проговорили три. Мне кажется, оба не скучали. Дзюба тогда четко сформулировал: выигрывать не надоедает. За годы игры в петербургском клубе своим для фанатов — столько лет за «Спартак»! — не стал. С трибун летело многое, к тому же оказалось, что в самом северном городе-миллионере не мастурбируют.

Я пишу этот текст под «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова. Вся карьера Дзюбы — один сплошной симфонический танец. На преодолении. Вопреки. В отечественном футболе серьезный дефицит героев. С уходом Артема стало на одного меньше. Так бывает, тут без сенсаций, нам с этим жить. Но я правда буду скучать по Дзюбе в костюме Дэдпула на награждении золотыми медалями (в нем же Артем попрощался с Петербургом — под 22-м номером 22 мая). Судя по тому, как подорвались тогда любители футбола в Москве, все правильно сделал.

