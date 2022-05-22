«Супергероя ждут новые приключения». Дзюба попрощался с «Зенитом» в образе Дэдпула

«Ну что дружок, это я. Скучал? Мы провели с тобой на берегах Невы охренительные семь лет. Четыре раза стали чемпионами России. Один раз меня даже позвали поучаствовать в награждении, чем знатно подорвали пуканы у некоторых засранцев. А еще по три раза выиграли Кубок и Суперкубок России. Большое спасибо и всем моим партнерам. Без них мне бы не удалось достичь таких больших и малых высот. В «Зените» я стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ — это офигеть, как круто. Спасибо всему персоналу и всем тренерам, которые помогали держать мой костюм в отличной форме. Спасибо руководству клуба за то, что когда-то дали мне шанс. Надеюсь, я, черт побери, не подвел вас. Спасибо и Питеру. Я правда полюбил этот город, и он навсегда застрял в моем сердечке. Спасибо всем засранцам за комплименты. Вы постоянно давали мне сил и заставляли обгонять вас на виражах. Но без вас было бы скучно. Ну а теперь, дружок, пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения. Увидимся», — заявил Дзюба (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

