    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 8

    5 м/с, с-в

    761мм

    31%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd58.89eur60.9
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    «Супергероя ждут новые приключения». Дзюба попрощался с «Зенитом» в образе Дэдпула

    7131
    12 комментариев

    Нападающий Артем Дзюба покидает футбольный клуб «Зенит». Об этом сам 33-летний футболист сообщил в своих социальных сетях. Причем сделал он это, переодевшись в костюм супергероя Дэдпула на фоне «Газпром Арены».

    /t.me/dzyubaartem22

    «Ну что дружок, это я. Скучал? Мы провели с тобой на берегах Невы охренительные семь лет. Четыре раза стали чемпионами России. Один раз меня даже позвали поучаствовать в награждении, чем знатно подорвали пуканы у некоторых засранцев. А еще по три раза выиграли Кубок и Суперкубок России. Большое спасибо и всем моим партнерам. Без них мне бы не удалось достичь таких больших и малых высот. В «Зените» я стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ — это офигеть, как круто. Спасибо всему персоналу и всем тренерам, которые помогали держать мой костюм в отличной форме. Спасибо руководству клуба за то, что когда-то дали мне шанс. Надеюсь, я, черт побери, не подвел вас. Спасибо и Питеру. Я правда полюбил этот город, и он навсегда застрял в моем сердечке. Спасибо всем засранцам за комплименты. Вы постоянно давали мне сил и заставляли обгонять вас на виражах. Но без вас было бы скучно. Ну а теперь, дружок, пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения. Увидимся», — заявил Дзюба (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

    Артем Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015-го, куда он перешёл из «Спартака». В петербургском клубе он четыре раза становился чемпионом России. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги нападающий сыграл в 25 матчах, забив 11 голов и отдав семь результативных передач.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (12)

    latnik
    Дзюба один из лучших игроков, что были в Зените. Бывали спады, косяки, так это у всех случается, но в целом, если посчитать, то вклад в победы Зенита он внёс большой и забивал много и передач отдавал не меньше. Имеет, по хорошему, спортивную злость, не сломался ни разу за все годы противостояния с отдельными группками людей, завывающих на тему любви и преданности команде А самое главное, это была личность в команде, таких давно не было. Так что, Артёму нужно сказать огромное спасибо за игру в Зените! И он, как бы не повизгивали его противники, стал одной из легенд нашей команды, Зенита!
    grek
    Какой там трудяга, умный игрок, о чем вы пишете, больные на голову фанаты. Да нет у нас в стране в обще футбола, сброд нытиков с долларовыми значками в глазах, причем мое мнение футбол тянет весь спорт дно.... Какой-то журналист брал интервью у легионера пару лет назад жаль не запомнил, "я не хотел ехать в Россию - холод - незнание ничего про страну, мне сказали езжай не прогадаешь делать в обще ни чего не надо, там одни профаны, а деньги просто ни за что платят, первый раз я испугался когда приехал а мне выдали гонорар в нескольких полиэтиленовых пакетах наличными, такого ни в одном клубе не видел....
    Алекс81
    Как был мясным- так и остался. Даже уйти не мог без красного костюма.
    А пресс-службу- сжечь: ради хайпа такое позорище выложить…
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close