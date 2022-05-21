Парад ретротранспорта в Петербурге поставил рекорд. Посмотрите, как это было

Анна Медведева
В Петербурге по центру города прокатился парад ретротранспорта. Автопрогулка проходила по традиционному маршруту от «Прибалтийской» на Васильевском острове через Дворцовый мост, по Невскому — и на Инженерную улицу, к месту проведения выставки.
В этом году число участников парада стало рекордным, в нём принимало участие 319 машин — по числу лет, которое отметит Петербург через неделю.
Колонну автобусов возглавил ЗИС-155 1957 года, новый флагман коллекции «Пассажиравтотранса», — сообщили «Фонтанке» в компании. Петербуржцы также могли заметить 7 троллейбусов, 47 автобусов и более 30 грузовых автомобилей. К участию в параде были допущены отечественные и зарубежные машины категорий «А» (до 1970 года выпуска), «В» (до 1980 года выпуска), «С» (до 1990 года выпуска), «D» (до 2000 года выпуска), в оригинальном состоянии, способные к передвижению своим ходом.
Осматривать раритеты вместе с прибывшими на место трамваями можно будет 21 мая до 18:00. Там же, на Манежной площади и Кленовой улице, продолжает работу выставка инновационного транспорта и оборудования, на которой, в частности, показали новые маршрутки, которые будут ходить по Петербургу.