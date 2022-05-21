В Германии и Италии разрешили открывать рублевые счета для оплаты российского газа

Правительства Германии и Италии по согласованию с Брюсселем разрешили компаниям в своих странах открывать рублевые счета. Евросоюз пришел к выводу, что это не будет считаться нарушением режима санкций против Москвы, — сообщает 21 мая Reuters со ссылкой на свои источники.

Авторы сообщения отмечают, что дебаты по поводу требования России платить за газ в рублях «стали испытанием решимости европейских правительств занять жесткую позицию в отношении Москвы». При этом в некоторых странах ЕС сочли разъяснения Брюсселя намеренно туманными.