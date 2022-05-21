В Германии и Италии разрешили открывать рублевые счета для оплаты российского газа

Правительства Германии и Италии по согласованию с Брюсселем разрешили компаниям в своих странах открывать рублевые счета. Евросоюз пришел к выводу, что это не будет считаться нарушением режима санкций против Москвы, — сообщает 21 мая Reuters со ссылкой на свои источники.
Авторы сообщения отмечают, что дебаты по поводу требования России платить за газ в рублях «стали испытанием решимости европейских правительств занять жесткую позицию в отношении Москвы». При этом в некоторых странах ЕС сочли разъяснения Брюсселя намеренно туманными.
По словам дипломатов, на закрытом заседании официальные лица ЕС рекомендовали не открывать рублевые счета в Газпромбанке.
Однако письменно ЕС заявил, что компании не нарушат режима санкций, если платят по уже существующим контрактам в той валюте, в которой они были заключены. Также в руководстве не говорится, что открытие рублевых счетов для конвертации этих платежей в российскую валюту будет нарушением санкций ЕС.
При этом ответственность за нарушение режима санкций несут национальные правительства стран. Ранее Польша, Болгария и Финляндия платить в рублях отказались — и поставки были прекращены.