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    Экономика и санкции

    В Германии и Италии разрешили открывать рублевые счета для оплаты российского газа

    867
    4 комментария

    Правительства Германии и Италии по согласованию с Брюсселем разрешили компаниям в своих странах открывать рублевые счета. Евросоюз пришел к выводу, что это не будет считаться нарушением режима санкций против Москвы, — сообщает 21 мая Reuters со ссылкой на свои источники.

    Авторы сообщения отмечают, что дебаты по поводу требования России платить за газ в рублях «стали испытанием решимости европейских правительств занять жесткую позицию в отношении Москвы». При этом в некоторых странах ЕС сочли разъяснения Брюсселя намеренно туманными.

    По словам дипломатов, на закрытом заседании официальные лица ЕС рекомендовали не открывать рублевые счета в Газпромбанке.

    Однако письменно ЕС заявил, что компании не нарушат режима санкций, если платят по уже существующим контрактам в той валюте, в которой они были заключены. Также в руководстве не говорится, что открытие рублевых счетов для конвертации этих платежей в российскую валюту будет нарушением санкций ЕС.

    При этом ответственность за нарушение режима санкций несут национальные правительства стран. Ранее Польша, Болгария и Финляндия платить в рублях отказались — и поставки были прекращены.

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    Комментарии (4)

    Дежурный по объединению
    Потомки муссолини и алозоивича верны своим идеям!
    274655793
    А ты будешь суп им готовить?
    Huga Birchtree
    Сомнений в этом не было. Следующий шаг - зерно за рубли. Вот такая "кузькина мама"! :)) России очень повезло с правительством!
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