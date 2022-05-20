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    Алишер Усманов и Роман Абрамович покинули топ-10 богатейших людей Великобритании

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    4 комментария

    Российские предприниматели Алишер Усманов и Роман Абрамович выбыли из десятки богатейших людей Великобритании, следует из рейтинга газеты The Sunday Times, опубликованного 20 мая.

    Состояние Романа Абрамовича, опустившегося в рейтинге с 8-го на 28-е место, по оценкам издания, сократилось в два раза — с 12,1 млрд фунтов стерлингов в 2021 году до 6 миллиардов. После введения правительством Великобритании санкций против российского бизнесмена заблокированными оказались его зарубежные активы, в том числе футбольный клуб «Челси». Потери Абрамовича составляют долг клуба в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов, а также его непосредственная стоимость — в 2021 году ее оценивали в 2,4 миллиарда. Кроме того, значительно упала в цене доля Абрамовича в металлургической компании Evraz, где на начало весны ему принадлежало 28,64% акций.

    Алишер Усманов опустился в рейтинге с 6-го на 11-е место, потеряв 3,4 миллиарда фунта стерлингов. Несмотря на заморозку активов Усманова, он по-прежнему остается их фактическим владельцем. Текущее состояние бизнесмена оценивается в 10 млрд фунтов стерлингов.

    С верхних позиций в рейтинге также опустились владелец Альфа-Банка Михаил Фридман, лишившийся почти 2,6 миллиарда фунтов стерлингов, и его акционеры Алексей Кузьмичев и Герман Хан с потерями в 1,3 млрд и 1,36 млрд фунтов стерлингов соответственно.

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    Комментарии (4)

    Денеб
    Надо было заранее диверсифицировать свои активы!
    VKuser181384498
    А ты не воруй!
    AndrewBarsik
    Ушли по-английски...
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