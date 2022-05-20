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    До конца года Россия может получить рекордные $ 100 млрд газовых доходов от Европы

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    18 комментариев

    В 2022 году газовые доходы России от Европы могут составить рекордные 100 миллиардов долларов — вдвое больше, чем в прошлом году. Страны Евросоюза ежедневно переводят «Газпрому» 200 миллионов долларов, вопреки «санкциям и обещаниям эмбарго», сообщает издание Les Echos со ссылкой на аналитиков Citi.

    «Благодаря резкому росту цен Россия должна получить $ 100 млрд за экспорт газа в Европу в этом году. Даже без учета доходов от нефти, угля и другого сырья это почти вдвое больше, чем в прошлом году, когда цены уже были высокими», — говорится в публикации.

    Как отмечают журналисты Les Echos, резкий рост цен на газ компенсирует меньшие объемы поставок. По оценкам газеты, сверхприбыли «Газпрома» уже полностью окупили газопровод «Северный поток-2».

    Ранее на фоне отказа финской государственной компании Gasum платить за российский газ в рублях биржевая стоимость топлива в Европе выросла на 12%, до 1 066 долларов за тысячу кубометров. 20 мая Gasum заявила, что поставки российского газа в Финляндию будут прекращены утром 21 мая.

    В начале марта Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли. 31 марта он подписал указ, обязующий покупателей из недружественных стран с 1 апреля открывать в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета для оплаты поставок.

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    Комментарии (18)

    SERGEY111
    Ну вот и деньги на формирование и содержание новых 12-ти воинских частей вдоль границы с Финляндией подвалили .
    274655793
    Надо компенсировать олигархам,ну как в прошлый раз,и оправить все бабло обратно,во такие вот дела.
    dragvs
    Доллар стоил 55 копеек в СССР. Импорт резко обвалился, а экспорта, я подозреваю сейчас гораздо больше, чем в СССР. Экономика СССР была адаптирована к железному занавесу, экономика России никогда не существовала в таких условиях и до сих пор не готовится. А теперь угадайте с трех раз к чему все идет.
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