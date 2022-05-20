До конца года Россия может получить рекордные $ 100 млрд газовых доходов от Европы

В 2022 году газовые доходы России от Европы могут составить рекордные 100 миллиардов долларов — вдвое больше, чем в прошлом году. Страны Евросоюза ежедневно переводят «Газпрому» 200 миллионов долларов, вопреки «санкциям и обещаниям эмбарго», сообщает издание Les Echos со ссылкой на аналитиков Citi.



«Благодаря резкому росту цен Россия должна получить $ 100 млрд за экспорт газа в Европу в этом году. Даже без учета доходов от нефти, угля и другого сырья это почти вдвое больше, чем в прошлом году, когда цены уже были высокими», — говорится в публикации.



Как отмечают журналисты Les Echos, резкий рост цен на газ компенсирует меньшие объемы поставок. По оценкам газеты, сверхприбыли «Газпрома» уже полностью окупили газопровод «Северный поток-2».

Ранее на фоне отказа финской государственной компании Gasum платить за российский газ в рублях биржевая стоимость топлива в Европе выросла на 12%, до 1 066 долларов за тысячу кубометров. 20 мая Gasum заявила, что поставки российского газа в Финляндию будут прекращены утром 21 мая.

