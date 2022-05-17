Газ в Европе резко подорожал на фоне отказа финской Gasum платить за российское топливо в рублях

После отказа финской госкомпании Gasum платить за российский газ в рублях биржевая стоимость топлива в Европе взлетела до 1 066 долларов за тысячу кубометров.



Как сообщает 17 мая «Интерфакс», цена июньского контракта на индекс TTF на бирже ICE Futures с утра вторника выросла на 12% — с 955 до 1 066 долларов за тысячу кубометров.

