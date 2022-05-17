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    Газ в Европе резко подорожал на фоне отказа финской Gasum платить за российское топливо в рублях

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    5 комментариев

    После отказа финской госкомпании Gasum платить за российский газ в рублях биржевая стоимость топлива в Европе взлетела до 1 066 долларов за тысячу кубометров.

    Как сообщает 17 мая «Интерфакс», цена июньского контракта на индекс TTF на бирже ICE Futures с утра вторника выросла на 12% — с 955 до 1 066 долларов за тысячу кубометров.

    Распределительная компания Gasum 17 мая заявила, что подает в суд на «Газпром экспорт» из-за требования компании платить за газ в рублях, а не в евро, что противоречит условиям долгосрочного договора поставки, которые были оговорены еще осенью прошлого года. В компании решение называют вынужденным: если поставки газа прекратятся, Gasum не сможет обеспечить им своих финских клиентов.

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    Комментарии (5)

    Денеб
    Тут весь вопрос в том, кто бабушка.......
    Софокл Аристархович
    "На зло бабушке - отморожу себе уши!"
    Z O V
    "Сейчас борщ доем и со мной такая истерика случится."
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