Газ в Европе резко подорожал на фоне отказа финской Gasum платить за российское топливо в рублях

После отказа финской госкомпании Gasum платить за российский газ в рублях биржевая стоимость топлива в Европе взлетела до 1 066 долларов за тысячу кубометров.
Как сообщает 17 мая «Интерфакс», цена июньского контракта на индекс TTF на бирже ICE Futures с утра вторника выросла на 12% — с 955 до 1 066 долларов за тысячу кубометров.
Распределительная компания Gasum 17 мая заявила, что подает в суд на «Газпром экспорт» из-за требования компании платить за газ в рублях, а не в евро, что противоречит условиям долгосрочного договора поставки, которые были оговорены еще осенью прошлого года. В компании решение называют вынужденным: если поставки газа прекратятся, Gasum не сможет обеспечить им своих финских клиентов.