Отопление в Петербурге окончательно отключат 23 мая

Режим периодического протапливания в Петербурге завершится 23 мая. Пока еще у многих горожан в домах горячие батареи.
По данным «Фонтанки», комитет по энергетике 20 мая подписал распоряжение об окончании отопительного сезона с полуночи 23 мая.
Ранее Смольный сообщил, что отопительный сезон завершается 15 мая, однако фактически это был переход на периодическое протапливание: тепло подавалось в социальные объекты, а также в жилые дома, если управляющие организации считали, что погода пока не позволяет отключать батареи.
По словам главного синоптика города Александра Колесова, в ближайшее время температура в Петербурге поднимется максимум до +14...+16 градусов. Потеплеет до +20 только на следующей неделе.