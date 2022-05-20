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    Отопление в Петербурге окончательно отключат 23 мая

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    2 комментария

    Режим периодического протапливания в Петербурге завершится 23 мая. Пока еще у многих горожан в домах горячие батареи.

    По данным «Фонтанки», комитет по энергетике 20 мая подписал распоряжение об окончании отопительного сезона с полуночи 23 мая.

    Ранее Смольный сообщил, что отопительный сезон завершается 15 мая, однако фактически это был переход на периодическое протапливание: тепло подавалось в социальные объекты, а также в жилые дома, если управляющие организации считали, что погода пока не позволяет отключать батареи.

    По словам главного синоптика города Александра Колесова, в ближайшее время температура в Петербурге поднимется максимум до +14...+16 градусов. Потеплеет до +20 только на следующей неделе.

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    Комментарии (2)

    NoName1234
    А че не 25 июля??
    ПАТИОТ
    вроде как уж 15.05 прекратили.
    но батареи горячие. или это благодаря сво газу много и с ним нечего делать кроме как в отопление пустить.
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