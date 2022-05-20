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    «Медленно весна приходит к нам». Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе потеплеет

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    В ближайшее время температура в Петербурге поднимется максимум до +14...+16 градусов. Потеплеет до +20 только на следующей неделе, рассказал 20 мая главный синоптик города Александр Колесов.

    «Жары» в ближайшие дни не получается, так как свежий ветер восточных и северных направлений. В выходные дни сохранится сухая погода, а вероятность осадков появляется только к середине следующей недели», — написал он в своем телеграм-канале.

    Синоптик отметил, что по ночам еще довольно холодно, и в ближайшие три дня ожидаются заморозки. «Интересного» в атмосферных процессах, скорее всего, не будет: циклон с запада проходит мимо Петербурга через Прибалтику и Беларусь, а погода в городе стабилизируется.

    «Медленно весна в этом году приходит к нам. Даже в очень холодную весну 2017 года к этим дням в Санкт-Петербурге уже потеплело, и максимумы днем были до 20 гр. Так что сегодняшний период (конец второй декады) больше похож на 2020 год, когда до начала третьей декады было довольно прохладно. Вот и в этом году относительно тепло будет только в третьей декаде мая», — считает Колесов.

    Прогнозы пророчат Петербургу прохладные выходные без дождей.

    © Фонтанка.Ру

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