«Медленно весна приходит к нам». Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе потеплеет

В ближайшее время температура в Петербурге поднимется максимум до +14...+16 градусов. Потеплеет до +20 только на следующей неделе, рассказал 20 мая главный синоптик города Александр Колесов.

«Жары» в ближайшие дни не получается, так как свежий ветер восточных и северных направлений. В выходные дни сохранится сухая погода, а вероятность осадков появляется только к середине следующей недели», — написал он в своем телеграм-канале.