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    Отопительный сезон в Петербурге закончится 15 мая

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    7 комментариев

    Правительство Петербурга приняло решение закончить отопительный период 15 мая. Об этом «Фонтанке» сообщил источник в жилищном блоке Смольного.

    Напомним, отопительный сезон начался в 2021 году 20 сентября. Для того, чтобы его завершить, необходимо, чтобы в течение 5 дней среднесуточная температура превышала 8 градусов. Накануне «Фонтанка» писала, что, по наблюдениям комитета по энергетике, отсчет начался с 10 мая.

    При этом петербуржцы традиционно жаловались в соцсетях на горячие батареи, которые, по их мнению, давно уже пора было выключить. В ответ Смольный напоминал о нормативах и переменчивости петербургской погоды.

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    Комментарии (7)

    265055770
    Жить стало лучше, жить стало веселее...
    АннаA
    Да и правильно. Давно пора отключить. Деньги дерут, а тепла нет. От солнца и то больше тепла, чем от батарей.
    262306781
    На следующей неделе 2-3 градуса тепла по ночам будет.
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