Правительство Петербурга приняло решение закончить отопительный период 15 мая. Об этом «Фонтанке» сообщил источник в жилищном блоке Смольного.
Напомним, отопительный сезон начался в 2021 году 20 сентября. Для того, чтобы его завершить, необходимо, чтобы в течение 5 дней среднесуточная температура превышала 8 градусов. Накануне «Фонтанка» писала, что, по наблюдениям комитета по энергетике, отсчет начался с 10 мая.
При этом петербуржцы традиционно жаловались в соцсетях на горячие батареи, которые, по их мнению, давно уже пора было выключить. В ответ Смольный напоминал о нормативах и переменчивости петербургской погоды.
Отопительный сезон в Петербурге закончится 15 мая
Правительство Петербурга приняло решение закончить отопительный период 15 мая. Об этом «Фонтанке» сообщил источник в жилищном блоке Смольного.