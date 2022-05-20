Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов покидает Смольный ради «АвтоВАЗа»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов покинет городское правительство и возглавит «АвтоВАЗ». Предположительно, в Смольном его не будет уже с понедельника, стало известно «Фонтанке» 20 мая.
Информацию о возможном назначении Соколова на днях опубликовал глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн.
«Да, всё так, в понедельник в Смольном его уже не будет, — подтвердил «Фонтанке» источник в дорожном блоке. — Накануне был в Москве, решение о переходе в «АвтоВАЗ» было принято на самом высоком уровне». Кто заменит Максима Соколова в городском правительстве — пока неизвестно.
Бывший министр транспорта РФ Максим Соколов был назначен вице-губернатором в конце 2019 года. В его функционал входили дорожный, транспортный, инвестиционный и туристический блоки, а после ухода вице-губернатора Евгения Елина — еще и комитет по промышленной политике. За время работы Соколова в Смольном было запущено несколько ожидаемых инфраструктурных объектов — в частности, начато строительство новых развязок ЗСД, включая Витебскую. Кроме того, город перешел на работу с новым подрядчиком по метростроению — «Метростроем Северной столицы». Запущен переход города на новую модель транспортного обслуживания, а «Горэлектротранс» начал программу модернизации предприятия.