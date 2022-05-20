В ЗВО сформируют 12 воинских частей и подразделений из-за возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО

На фоне намерения Финляндии и Швеции вступить в НАТО в ЗВО до конца этого года будут сформированы новые воинские части и подразделения. Об этом в ходе коллегии Минобороны РФ в пятницу, 20 мая, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.
«В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений», — уточнил министр обороны РФ.
Напомним, 17 мая заявки на вступление в НАТО подписали глава МИД Швеции Анн Линде и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. 18 мая стало известно, что послы передали эти заявки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Однако против такого расширения альянса выступила Турция, выставив несколько условий за свой голос в пользу принятия этих стран в НАТО.
Ранее в ЗВО опровергли информацию о том, что военная техника в Выборгском районе Ленобласти якобы движется в сторону границы с Финляндией. Сообщения об этом появились в социальных сетях.