    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, вос

    766мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd62.4eur64.94
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    В ЗВО сформируют 12 воинских частей и подразделений из-за возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО

    4506
    17 комментариев

    На фоне намерения Финляндии и Швеции вступить в НАТО в ЗВО до конца этого года будут сформированы новые воинские части и подразделения. Об этом в ходе коллегии Минобороны РФ в пятницу, 20 мая, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

    «В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений», — уточнил министр обороны РФ.

    Напомним, 17 мая заявки на вступление в НАТО подписали глава МИД Швеции Анн Линде и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. 18 мая стало известно, что послы передали эти заявки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Однако против такого расширения альянса выступила Турция, выставив несколько условий за свой голос в пользу принятия этих стран в НАТО.

    Ранее в ЗВО опровергли информацию о том, что военная техника в Выборгском районе Ленобласти якобы движется в сторону границы с Финляндией. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (17)

    Дежурный по объединению
    (мечтательно) Освободим от нацистов, и сами будем фейри с вкусным сыром выпускать!
    274495836
    ну предположим, забрить всех уволенных из макдака - можно, но кто будет кормить эту ораву дармоедов?
    разве что празу после призыва отправить "на картошку", как в старые былые времена.
    или призвать в строй.баты и дороги чинить...
    Денеб
    Безумие продолжается.....и всё по вине одного человека.....
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close