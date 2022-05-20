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    Павлова* оштрафовали в Петербурге. Без маркировки адвокат написал о статье за госизмену, которая — что дышло

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    Роскомнадзор не теряет надежды принудить адвоката Ивана Павлова маркировать свои публикации, как предписано иноагентам. В этот раз для протокола выбрали один из массы «голых» постов, речь в котором идёт о статье за госизмену.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 20 мая, Фрунзенский райсуд города оштрафовал Павлова на 10 тысяч рублей. Денежной санкции его подвергли за распространение сообщений и материалов без отметки о том, что они созданы СМИ-иноагентом.

    Примером сделали непромаркированный пост от 27 февраля в его телеграм-канале. В нём процитирован релиз Генеральной прокуратуры, в котором ведомство на фоне спецоперации напоминает об ответственности за госизмену. Павлов же отмечает вольную правоприменительную практику, «резиновость» 275-й статьи УК и предлагает консультацию.

    Обязательных для иноагентов пометок нет так же, как и в других публикациях в канале. О том, что не видит смысла ставить звёздочки и добавлять плашки в своих соцсетях, Павалов заявлял ещё осенью прошлого года. В марте пресс-служба судов сообщала о первом штрафе для адвоката по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ.

    Между тем в Минюсте пришли к выводу, что формат маркировки действительно неидеален, в соцсетях бывают «комические случаи бытового контента», и предложили помечать не все посты.

    *Включён в реестр Минюста СМИ-иноагентов.

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