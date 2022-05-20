Павлова* оштрафовали в Петербурге. Без маркировки адвокат написал о статье за госизмену, которая — что дышло

Роскомнадзор не теряет надежды принудить адвоката Ивана Павлова маркировать свои публикации, как предписано иноагентам. В этот раз для протокола выбрали один из массы «голых» постов, речь в котором идёт о статье за госизмену.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 20 мая, Фрунзенский райсуд города оштрафовал Павлова на 10 тысяч рублей. Денежной санкции его подвергли за распространение сообщений и материалов без отметки о том, что они созданы СМИ-иноагентом.