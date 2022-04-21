Минюст предложил разрешить иноагентам не маркировать все посты в соцсетях

Минюст РФ предоставит президенту Владимиру Путину предложение по исключению граждан из списка иностранных агентов, а также предложило разрешить не ставить маркировку иноагентам в соцсетях, сохраняя ее только при профессиональной деятельности. Об этом 21 апреля на заседании комиссии Госдумы по иностранному вмешательству сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко, передает РИА Новости.



«Формат маркировки. Здесь, дабы избежать вот этих всех комических случаев бытовых контентов в соцсетях… такие случаи исключены. В докладе было предложено, что маркировка [будет использоваться] в режиме только профессиональной деятельности либо той деятельности, на основании которой тот или иной субъект был признан иностранным агентом. Все остальное в нашем понимании и той концепции, которая предложена, исключено», — сказал Свириденко.

