В Госдуме хотят запретить иноагентам производить контент для детей и подростков

В Госдуме комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ подготовила законопроект, который обобщает нормы законодательства для иностранных агентов. Документ предполагает создание единого реестра и ограничения для работы иноагентов с несовершеннолетними. Об этом 21 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарева.



По его словам, разработанный законопроект предусматривает создание единого реестра иностранных агентов вместо существующих четырех и определение порядка включения и исключения из него.

