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    В Госдуме хотят запретить иноагентам производить контент для детей и подростков

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    В Госдуме комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ подготовила законопроект, который обобщает нормы законодательства для иностранных агентов. Документ предполагает создание единого реестра и ограничения для работы иноагентов с несовершеннолетними. Об этом 21 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарева.

    По его словам, разработанный законопроект предусматривает создание единого реестра иностранных агентов вместо существующих четырех и определение порядка включения и исключения из него.

    Также в законопроекте предлагается запретить иноагентам производить информационную продукцию для детей и подростков в России. Кроме того, документ предусматривает запрет на проведение воспитательной, преподавательской и просветительской работы с несовершеннолетними в РФ для признанных иностранными агентами лиц.

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