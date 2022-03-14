Адвоката Павлова* оштрафовали за отсутствие маркировки об иноагентстве

Фрунзенский районный суд Петербурга оштрафовал адвоката Ивана Павлова* (включен в реестр СМИ-иноагентов) на 10 тыс. рублей по статье о нарушении порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента (часть 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ). Об этом 14 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Павлова признали виновным в том, что после внесения в реестр иноагентов он не создал юридическое лицо и не начал маркировать свои публикации в телеграм-канале соответствующим образом.

