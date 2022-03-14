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Адвоката Павлова* оштрафовали за отсутствие маркировки об иноагентстве

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Фрунзенский районный суд Петербурга оштрафовал адвоката Ивана Павлова* (включен в реестр СМИ-иноагентов) на 10 тыс. рублей по статье о нарушении порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента (часть 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ). Об этом 14 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Павлова признали виновным в том, что после внесения в реестр иноагентов он не создал юридическое лицо и не начал маркировать свои публикации в телеграм-канале соответствующим образом.

Как обратила внимание прокуратура, Павлов совершил нарушения «осознанно и умышленно». Отметим, что о своем нежелании соблюдать предъявляемые к иноагентам требования адвокат ранее заявлял в своем телеграм-канале.

Сам Иван Павлов, будучи обвинённым по уголовной статье о «разглашении материалов предварительного следствия», уехал в Грузию. Сейчас он находится в розыске.

*Включён в реестр Минюста СМИ-иноагентов.

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