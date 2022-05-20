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    Руководство пермского университета привлекли по уголовному делу после массового убийства

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    4 комментария

    Уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг возбуждено в Перми. Привлечены ректор, его зам и ответственный за борьбу с коррупцией.

    О возбуждении дела сообщает «Коммерсантъ» 20 мая. Известны данные подозреваемых — это ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников, его заместитель Павел Блусь и заместитель председателя антикоррупционной комиссии Михаил Мухачев. Им вменяют оказание небезопасных услуг. Также в материалах, пишет газета, фигурирует сотрудница Росгвардии Наталья Голованова, её подозревают в халатности. Вероятно, дело касается плохой охраны и сомнительной системы оповещения — деньги на безопасность были выделены, но освоены таким образом, что система оказалась неработоспособной.

    20 сентября 2021 года на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу по окружающим. Погибли шесть человек, несколько десятков пострадали. Нападавшего задержал сотрудник ДПС. Мать стрелка позже рассказала, что сын всегда не любил людей. Расследование подходит к концу, в середине мая Бекмансурову продлили арест.

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    Комментарии (4)

    Диванный Эксперт
    Не совсем понимаю. Установлена система-есть документ. Оплачена охрана-есть документ. Работу легко проверить. Если не установлена, не оплачена-так и надо бы сказать.
    KSS
    небезопасные услуги оказывает не университет, а полиция, которой мы все платим деньги. и да, банальное воровство и взяточничество именно там, так как выдать разрешение на оружие человеку с явными проблемами с головой - это халатность.
    Университет должен учить, а вот государство в лице и руками исполнительной власти, которой мы неплохо отчисляем из налогов, должны защищать, при этом не вовлекая заведомо непрофессионалов в такие критичные задачи.
    Карабас Барабас
    Какие "небезопасные услуги"? Банальное воровство. Система у них там не работает, тревожную кнопку поставили а на подключение денег уже не хватило.
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