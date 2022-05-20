Руководство пермского университета привлекли по уголовному делу после массового убийства

Уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг возбуждено в Перми. Привлечены ректор, его зам и ответственный за борьбу с коррупцией.

О возбуждении дела сообщает «Коммерсантъ» 20 мая. Известны данные подозреваемых — это ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников, его заместитель Павел Блусь и заместитель председателя антикоррупционной комиссии Михаил Мухачев. Им вменяют оказание небезопасных услуг. Также в материалах, пишет газета, фигурирует сотрудница Росгвардии Наталья Голованова, её подозревают в халатности. Вероятно, дело касается плохой охраны и сомнительной системы оповещения — деньги на безопасность были выделены, но освоены таким образом, что система оказалась неработоспособной.