Вспоминайте и фантазируйте. Игрушки для взрослых

В некотором царстве, в некотором государстве мальчик Дима подарил Индире Ганди кое-что. С тех пор он болеет детскими игрушками, хотя и выучился на инженера атомных подводных лодок. Его петербургскому музею исполняется четверть века, а с 19 мая там открывается не детская выставка.

На углу набережной Карповки и улицы Всеволода Вишневского 25 лет стоит Музей игрушки. Там солдатики, что сегодня не купишь, там куклы африканских племен, до которых и завтра недоедешь, там в шесть вечера 19 мая открывают выставку «Игры надолго и всерьез».



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вот, допустим, стоит деревенская лошадь классика Льва Сморгона. Ему «еще» 93 года, а он полвека назад уже создал стиль советской пластмассовой игрушки. В них, между прочим, играли и мы, и вы.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Не очень согласен с ним Витек Тихомиров (он же из митьков). Зато у него подзабытый, но, возможно, возрождающийся сегодня соц-арт.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Театральный Виктор Григорьев — тот вообще про арт-механику. А это, на всякий случай, его автопортрет. Можно сравнить, насколько внешне мы отличаемся от кукол, в которые играли.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Несмотря на то, что коронавирус на планете Земля «отменен» за один день — 24 февраля, — от Романа Шустрова представляется грустный ангел.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Именно тот, с кого сделали ангела в Первом медицинском.



Остальное авторское посмотрите сами.

Собирает все это последние десятилетия петербуржец С. У него версия другая, а нас такая: в начале 1970-х Индира Ганди посетила СССР, а вместе с ним и детский сад в поселке Солнечное под Питером, а пятилетний Димка взял и подарил ей фарфоровую игрушку. Багаев сам «Фонтанке» рассказывал, так что отпираться бессмысленно.



Дмитрий Багаев Фото: Из личного архива Дмитрия Багаева Поделиться Поделиться





После выучился на инженера атомных подводных субмарин, а потом появились девяностые, и деньги кончились. Багаев занялся искусством, хотя, конечно, над ним смеялись.



В наше время новой нормальности тратить деньги на такие милые забавы — тоже обхохочешься, но вот журналист узнал на полке солдатиков, в которых играл при социализме с человеческим лицом, а рядом — старые флажки с лозунгом «Миру-мир». Интересные ассоциации, тем более что вещи там еще и продаются. Евгений Вышенков