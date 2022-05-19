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    Вспоминайте и фантазируйте. Игрушки для взрослых

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    В некотором царстве, в некотором государстве мальчик Дима подарил Индире Ганди кое-что. С тех пор он болеет детскими игрушками, хотя и выучился на инженера атомных подводных лодок. Его петербургскому музею исполняется четверть века, а с 19 мая там открывается не детская выставка.

    На углу набережной Карповки и улицы Всеволода Вишневского 25 лет стоит Музей игрушки. Там солдатики, что сегодня не купишь, там куклы африканских племен, до которых и завтра недоедешь, там в шесть вечера 19 мая открывают выставку «Игры надолго и всерьез».

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Вот, допустим, стоит деревенская лошадь классика Льва Сморгона. Ему «еще» 93 года, а он полвека назад уже создал стиль советской пластмассовой игрушки. В них, между прочим, играли и мы, и вы.

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    Не очень согласен с ним Витек Тихомиров (он же из митьков). Зато у него подзабытый, но, возможно, возрождающийся сегодня соц-арт.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Театральный Виктор Григорьев — тот вообще про арт-механику. А это, на всякий случай, его автопортрет. Можно сравнить, насколько внешне мы отличаемся от кукол, в которые играли.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Несмотря на то, что коронавирус на планете Земля «отменен» за один день — 24 февраля, — от Романа Шустрова представляется грустный ангел.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Именно тот, с кого сделали ангела в Первом медицинском.

    Остальное авторское посмотрите сами.

    Собирает все это последние десятилетия петербуржец С. У него версия другая, а нас такая: в начале 1970-х Индира Ганди посетила СССР, а вместе с ним и детский сад в поселке Солнечное под Питером, а пятилетний Димка взял и подарил ей фарфоровую игрушку. Багаев сам «Фонтанке» рассказывал, так что отпираться бессмысленно.

    Дмитрий Багаев
    Дмитрий БагаевФото: Из личного архива Дмитрия Багаева
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    После выучился на инженера атомных подводных субмарин, а потом появились девяностые, и деньги кончились. Багаев занялся искусством, хотя, конечно, над ним смеялись.

    В наше время новой нормальности тратить деньги на такие милые забавы — тоже обхохочешься, но вот журналист узнал на полке солдатиков, в которых играл при социализме с человеческим лицом, а рядом — старые флажки с лозунгом «Миру-мир». Интересные ассоциации, тем более что вещи там еще и продаются.

    Евгений Вышенков

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Дмитрий Багаев
    Дмитрий БагаевФото: Из личного архива Дмитрия Багаева

    © Фонтанка.Ру

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