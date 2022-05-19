«Ведомости»: Под маркой «Москвич» будут собирать китайские автомобили

Компания «КамАЗ» организует выпуск китайских автомобилей на заводе «Рено Россия» в Москве за счёт освобождающихся мощностей. Об этом 19 мая сообщают «Ведомости», ссылаясь на собственные источники.



Производство планируют начать не позднее IV квартала 2022 года с машин, оснащённых двигателями внутреннего сгорания, впоследствии будут изготавливать и электромобили.

