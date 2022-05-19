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    «Ведомости»: Под маркой «Москвич» будут собирать китайские автомобили

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    6 комментариев

    Компания «КамАЗ» организует выпуск китайских автомобилей на заводе «Рено Россия» в Москве за счёт освобождающихся мощностей. Об этом 19 мая сообщают «Ведомости», ссылаясь на собственные источники.

    Производство планируют начать не позднее IV квартала 2022 года с машин, оснащённых двигателями внутреннего сгорания, впоследствии будут изготавливать и электромобили.

    По данным издания, «КамАЗ» ведёт переговоры со своим нынешним партнёром, автоконцерном JAC. При этом московские власти прорабатывают сотрудничество и с другим китайским автопроизводителем, однако каким именно — неизвестно.

    Напомним, 23 марта французская компания Renault приостановила деятельность в России на фоне специальной военной операции на Украине. 16 мая стало известно, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Отмечалось, что доля в «АвтоВАЗе» отходит ФГУП «НАМИ» (подведомственному Минпромторгу), а завод «Рено Россия» — городу Москва. В тот же день мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на заводе, перешедшем в собственность города, планируется выпускать автомобили под брендом «Москвич».

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    Комментарии (6)

    AlBerkut
    Очередные консервные банки штамповать собрались?
    А что не скопировать нормальный хороший авто, а кому не понравится - тот пусть на три буквы идёт, то есть в суд, наш, родной, российский, Басманный 😉😂😂😂
    274428684
    Китайский москвич, собранный в России!
    Alex000
    Бггг, китайский москвич - это звучит забавненько.
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