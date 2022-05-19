«Ведомости»: Под маркой «Москвич» будут собирать китайские автомобили

Компания «КамАЗ» организует выпуск китайских автомобилей на заводе «Рено Россия» в Москве за счёт освобождающихся мощностей. Об этом 19 мая сообщают «Ведомости», ссылаясь на собственные источники.
Производство планируют начать не позднее IV квартала 2022 года с машин, оснащённых двигателями внутреннего сгорания, впоследствии будут изготавливать и электромобили.
По данным издания, «КамАЗ» ведёт переговоры со своим нынешним партнёром, автоконцерном JAC. При этом московские власти прорабатывают сотрудничество и с другим китайским автопроизводителем, однако каким именно — неизвестно.
Напомним, 23 марта французская компания Renault приостановила деятельность в России на фоне специальной военной операции на Украине. 16 мая стало известно, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Отмечалось, что доля в «АвтоВАЗе» отходит ФГУП «НАМИ» (подведомственному Минпромторгу), а завод «Рено Россия» — городу Москва. В тот же день мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на заводе, перешедшем в собственность города, планируется выпускать автомобили под брендом «Москвич».