Собянин пообещал сохранить коллектив завода «Рено» и выпускать на нём «Москвич»

«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Мы постараемся сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе и у его смежников», — написал Собянин на своём сайте .

На московском заводе Renault, который перешел в собственность города Москва, планируется выпускать автомобили под брендом «Москвич». Об этом 16 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, основным технологическим партнёром возрождённого «Москвича» выступит КАМАЗ. На первом этапе, как предполагается, завод будет выпускать машины с двигателем внутреннего сгорания, а в будущем — электромобили. Ещё одно направление работы — локализация производства максимального количества автокомпонентов.



«Автозавод на Волгоградском проспекте имеет большую и славную историю. Почти сто лет назад он начинал с производства автомобилей Ford. На протяжении десятилетий здесь выпускались легендарные отечественные «Москвичи». С 1998 года завод сотрудничал с «Рено», и с его конвейера сходили «Логаны», «Дастеры» и «Сандеро». В 2022 г. мы откроем новую страницу в истории «Москвича», — резюмирует Собянин.



16 мая СМИ со ссылкой на Минпромторг написали, что российские активы группы Renault переводятся в государственную собственность, завод «Рено Россия» отходит городу Москва.