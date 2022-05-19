Премьер-министр Финляндии: Размещение баз или ядерного оружия в Суоми не обсуждается

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вопрос размещения в её стране баз или ядерного оружия после вступления в НАТО не обсуждается.
«Это не текущие дебаты, вопрос не является частью переговоров. Это национальные решения. Никто не придет к нам навязывать нам ядерное оружие или постоянные базы, если мы этого не хотим. Поэтому я считаю, что этот вопрос не стоит на повестке дня. Мне не кажется, что есть даже интерес к размещению ядерного оружия или открытию баз НАТО в Финляндии», — сказала Санна Марин в интервью газете Corriere della Sera, опубликованном 19 мая, во время визита в Италию.
Политик также объяснила, почему её страна приняла решение войти в Североатлантический Альянс.
«Стать членом НАТО означает, что в случае нападения на Финляндию союзники вмешаются в нашу защиту, как это предусмотрено статьей 5 Атлантического пакта. Но мы также обязаны помогать другим в случае нападения. У нас хорошие оборонительные возможности, мы уже тратим более 2% нашего ВВП на оборону, и на протяжении десятилетий мы много инвестировали в нашу безопасность именно из-за того, что у наших границ есть большой и агрессивный сосед. Также важно, чтобы наше решение было принято одновременно со Швецией. <...> Мы должны убедиться, что охвачены все Северные и Балтийские регионы. Мы уже очень тесно сотрудничаем в области обороны со Швецией, а также с Норвегией и другими странами региона. Внутри НАТО наша коллективная безопасность и способность защитить себя увеличатся», — подчеркнула премьер-министр Финляндии.
17 мая заявки на вступление в НАТО подписали глава МИД Швеции Анн Линде и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. 18 мая стало известно, что послы передали эти заявки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Однако против такого расширения альянса выступила Турция, выставив несколько условий за свой голос в пользу принятия этих стран в НАТО.