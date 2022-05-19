Премьер-министр Финляндии: Размещение баз или ядерного оружия в Суоми не обсуждается

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вопрос размещения в её стране баз или ядерного оружия после вступления в НАТО не обсуждается.



«Это не текущие дебаты, вопрос не является частью переговоров. Это национальные решения. Никто не придет к нам навязывать нам ядерное оружие или постоянные базы, если мы этого не хотим. Поэтому я считаю, что этот вопрос не стоит на повестке дня. Мне не кажется, что есть даже интерес к размещению ядерного оружия или открытию баз НАТО в Финляндии», — сказала Санна Марин в интервью газете Corriere della Sera, опубликованном 19 мая, во время визита в Италию.

