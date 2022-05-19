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    Пробитая стена и вылетевшие стёкла. Курский губернатор показал, что творится в посёлке после обстрела

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    Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале показал фотографии посёлка городского типа Тёткино, попавшего под обстрел вчера и на рассвете 19 мая.

    Местами повреждения довольно сильные: в одном из домов пробило стену и вылетели стёкла. Видно столб дыма.

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    По словам Старовойта, есть раненые и один погибший — это водитель фуры, который привёз сырьё на обстреливаемый спиртзавод. Также губернатор упомянул возгорания.

    Минувшим вечером он также рассказывал об обстреле Тёткино и Алексеевки, которая попала под огонь уже в третий раз.

    24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине. На российской территории обстрелам регулярно подвергаются приграничные области, есть раненые и погибшие.

    Главное о спецоперации на Украине за последние сутки читайте на «Фонтанке».

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