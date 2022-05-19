Пробитая стена и вылетевшие стёкла. Курский губернатор показал, что творится в посёлке после обстрела

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале показал фотографии посёлка городского типа Тёткино, попавшего под обстрел вчера и на рассвете 19 мая.
Местами повреждения довольно сильные: в одном из домов пробило стену и вылетели стёкла. Видно столб дыма.
По словам Старовойта, есть раненые и один погибший — это водитель фуры, который привёз сырьё на обстреливаемый спиртзавод. Также губернатор упомянул возгорания.
Минувшим вечером он также рассказывал об обстреле Тёткино и Алексеевки, которая попала под огонь уже в третий раз.