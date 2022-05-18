Из «Красного треугольника» достали новое уголовное дело. Прокуратура показывает его фундамент

Прокуратура Санкт-Петербурга
Проверка «Красного треугольника» обернулась возбуждением нового уголовного дела, на этот раз — об организации незаконной миграции. По бумагам на территории бывшего завода жили и трудились десятки, прокуратура Петербурга показывает реальность.
Как сообщили в ведомстве 18 мая, «регистрацию» в Адмиралтейском районе получили 73 иностранца. Их ставили на учёт в нежилом помещении 12Н в одном из корпусов «Красного треугольника», часть в придачу обзавелась патентами на работу.
«По документам указанное нежилое помещение не существует, здание находится в неудовлетворительном состоянии, трудовая деятельность в помещении не осуществляется, иностранные граждане по указанному адресу временно не проживают», — раскрывает надзор итоги проверки.
Дело возбуждено по статье об организации незаконной миграции, прокуратура взяла расследование на контроль.
Значительная часть построек на территории бывшего завода «Красный треугольник» является объектом культурного наследия. Памятник горит и рушится. В конце прошлого месяца из одного из зданий выносили нарколабораторию, наркотики в окрестностях находили и раньше.