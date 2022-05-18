    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 9

    6 м/с, с-з

    763мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd63.54eur66.36
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиЕГЭ-2022Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    Из «Красного треугольника» достали новое уголовное дело. Прокуратура показывает его фундамент

    2732
    2 комментария

    Прокуратура Санкт-Петербурга

    Проверка «Красного треугольника» обернулась возбуждением нового уголовного дела, на этот раз — об организации незаконной миграции. По бумагам на территории бывшего завода жили и трудились десятки, прокуратура Петербурга показывает реальность.

    Как сообщили в ведомстве 18 мая, «регистрацию» в Адмиралтейском районе получили 73 иностранца. Их ставили на учёт в нежилом помещении 12Н в одном из корпусов «Красного треугольника», часть в придачу обзавелась патентами на работу.

    «По документам указанное нежилое помещение не существует, здание находится в неудовлетворительном состоянии, трудовая деятельность в помещении не осуществляется, иностранные граждане по указанному адресу временно не проживают», — раскрывает надзор итоги проверки.

    Дело возбуждено по статье об организации незаконной миграции, прокуратура взяла расследование на контроль.

    Значительная часть построек на территории бывшего завода «Красный треугольник» является объектом культурного наследия. Памятник горит и рушится. В конце прошлого месяца из одного из зданий выносили нарколабораторию, наркотики в окрестностях находили и раньше.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Dud
    То есть - оне ставили на учёт мигрантов на своей территории.
    А жили мигранты - в Шушарах, Муринах, Буграх и т.п. "дополнительных намывных территориях".
    Прэлестно!!!
    angel of death
    дом номер 7, помойка номер 2, мусорный банк номер 1 =)
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close