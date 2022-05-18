Из «Красного треугольника» достали новое уголовное дело. Прокуратура показывает его фундамент

Проверка «Красного треугольника» обернулась возбуждением нового уголовного дела, на этот раз — об организации незаконной миграции. По бумагам на территории бывшего завода жили и трудились десятки, прокуратура Петербурга показывает реальность.



Как сообщили в ведомстве 18 мая, «регистрацию» в Адмиралтейском районе получили 73 иностранца. Их ставили на учёт в нежилом помещении 12Н в одном из корпусов «Красного треугольника», часть в придачу обзавелась патентами на работу.

