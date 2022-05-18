Правительство поддержало законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Правительство дало положительный отзыв, высказав ряд замечаний, на законопроект о запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать в РФ институт суррогатного материнства. Об этом 18 мая сообщает ТАСС.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом изложенных замечаний», — говорится в тексте.



В правительстве отметили необходимость проработать вопрос о возможности использования суррогатного материнства иностранцами, состоящими в браке с гражданами РФ.



«Необходимо детально регламентировать предмет договора о суррогатном материнстве, определив его стороны, существенные условия, права и обязанности сторон, их ответственность за нарушение такого договора», — отмечают в кабмине.

Кроме того, кабмин предложил решить вопрос о возможном использовании иностранцами донорских половых клеток и эмбрионов российских граждан: запрет может рассматриваться как нарушение некоторых международных соглашений, в частности, соглашения с Белоруссией о медпомощи и Договора о Евразийском экономическом союзе.

