Правительство поддержало законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Правительство дало положительный отзыв, высказав ряд замечаний, на законопроект о запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать в РФ институт суррогатного материнства. Об этом 18 мая сообщает ТАСС.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом изложенных замечаний», — говорится в тексте.
В правительстве отметили необходимость проработать вопрос о возможности использования суррогатного материнства иностранцами, состоящими в браке с гражданами РФ.
«Необходимо детально регламентировать предмет договора о суррогатном материнстве, определив его стороны, существенные условия, права и обязанности сторон, их ответственность за нарушение такого договора», — отмечают в кабмине.
Кроме того, кабмин предложил решить вопрос о возможном использовании иностранцами донорских половых клеток и эмбрионов российских граждан: запрет может рассматриваться как нарушение некоторых международных соглашений, в частности, соглашения с Белоруссией о медпомощи и Договора о Евразийском экономическом союзе.
В конце 2021 года в Госдуму снова внесли законопроект, запрещающий суррогатное материнство для иностранцев.
«Фонтанка» рассказывала, что в 2020 году в Петербурге было зарегистрировано 128 детей, рожденных для граждан КНР. Несколько таких детей попали в больницу, один умер. Всего с августа 2020 года по март 2022-го в доме ребенка в Петербурге находилось 59 детей, а ежегодно по договорам о суррогатном материнстве в городе рождалось около 300 малышей. Большинство генетических родителей — жители Китая, и в условиях пандемии возникли трудности с передачей детей. Последнего суррогатного малыша забрали из дома ребенка в марте этого года. Девочке уже исполнился год и 3 месяца. Её родители, медики из Уханя, не смогли приехать сами, и ребёнка увезла тётя.