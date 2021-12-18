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В Госдуму снова внесли законопроект, запрещающий суррогатное материнство для иностранцев

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На рассмотрение в Государственную думу РФ снова внесли законопроект, который запрещает пользоваться услугами суррогатных матерей иностранцам и парам, не состоящим в браке. Как сообщается на сайте нижней палаты федерального парламента, авторами инициативы стали депутаты Петр Толстой, Василий Пискарев и бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Согласно законопроекту, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только определенные категории людей. Это граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая россиянка, которая не может выносить или родить ребенка по медицинским показаниям.

В пояснительной записке такие ограничения объясняются случаями смерти и торговли людьми, когда детей от суррогатных матерей рождали для иностранцев и лиц без российского гражданства. «Принятие законопроекта будет служить надёжной основой для успешного решения задач, которые стоят перед нашим государством в сфере защиты и гарантированности прав наших детей», — говорится в записке.

«Фонтанка» писала, что в первый раз законопроект на рассмотрение Госдумы внесли в июне 2021 года. Комитет по вопросам семьи, женщин и детей позднее рекомендовал отклонить такой вариант документа, после чего Толстой и Пискарев сняли свои фамилии под документом.

«Фонтанка» также рассказывала, что в 2020 году в загсах Петербурга было зарегистрировано 128 детей, рожденных для граждан КНР. Несколько таких детей попали в больницу, один умер.

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Комментарии (2)

MarinaTs
Наконец-то! Главное, чтобы потом российские мамашки-маргиналки не продавали детей на органы.
А писун выше пусть для начала со школьным курсом биологии ознакомится
svcoder
По такой логике нужно запретить депутатов, т.к. были случаи когда депутаты совершали тяжкие преступления.
Странно, что вместе с запретом суррогатного материнства не запретили делиться с иностранцами своими мыслями. Ведь по логике этих упырей, все что производит население подконтрольной им территории по-определению принадлежит им.
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