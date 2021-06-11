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Законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев внесён в Госдуму

Иностранцам запретят пользоваться услугами суррогатных матерей в России

В Государственную думу РФ внесён законопроект о запрете суррогатного материнства в России для иностранцев. Авторами документа являются вице-спикер Пётр Толстой и ещё несколько его коллег. Текст законопроекта опубликован 11 июня в думской базе данных.

«Законопроектом предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории Российской Федерации», — говорится в законопроекте.

Ранее «Фонтанка» писала, что авторы инициативы обосновывали своё предложение желанием восполнить пробелы в законодательстве, из-за которых «фактически сформировался» «рынок «экспорта» российских детей, рождённых суррогатными матерями».

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Комментарии (1)

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