Депутаты подготовили законопроект, запрещающий суррогатное материнство для иностранцев. Он ограничивает и права россиян

Предполагается, что «право на применение технологий суррогатного (замещающего) материнства имеют исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина». Именно такое дополнение группа депутатов, подготовившая законопроект, предлагает внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Более того, это не все критерии для получения права на суррогатное материнство. Супруги должны быть в возрасте от 25 до 55 лет и в браке не менее года. Невозможность женщины родить самостоятельно должен доказать консилиум врачей — медицинское заключение, позволяющее прибегнуть к таким технологиям, помимо подтверждения гражданства/ВНЖ и брака, может стать необходимым документом для получения услуги. Также в тексте говорится, что вспомогательные репродуктивные технологии «представляют собой методы преодоления и замещения бесплодия», а не методы его лечения, как указано в законе сейчас.

Как следствие поправок в Конституцию, благодаря которым браком считается исключительно союз мужчины и женщины, законодатели обосновывают запрет на услугу суррогатного материнства однополым парам. Авторы законопроекта подчёркивают, что «материнство и детство, семья находятся под защитой государства» и «возможность применения суррогатного материнства одинокими мужчинами и одинокими женщинами не в полной мере соответствует этому принципу».