Из петербургского дома ребенка забрали последнего суррогатного малыша

«Родители девочки работают в медицинском учреждении в Ухане. Они так и не смогли добиться разрешения на выезд из страны, чтобы забрать свою дочь, поэтому за ней по доверенности приехала тетя, младшая сестра отца. Девочке исполнился 1 год и 3 месяца. Она уже начала произносить первые слова по-русски и в ближайшее время увидит маму и папу», — написала она на своей странице во « ВКонтакте ».

Последнего суррогатного малыша — девочке исполнился год и 3 месяца — забрали из дома ребенка в Петербурге. Об этом 16 марта сообщила детский омбудсмен Анна Митянина.

Всего с августа 2020 года по март 2022-го в доме ребенка находилось 59 детей, а ежегодно по договорам о суррогатном материнстве в Петербурге рождается около 300 малышей. Большинство генетических родителей, отмечает Митянина, это жители Китая, и в условиях пандемии возникло немало трудностей с передачей детей.

Митянина подчеркнула, что тема суррогатного материнства «деликатная и непростая» — как в Петербурге, так и в других городах России работает немало «теневых агентств». Поэтому, по ее словам, необходимо добиваться прозрачности процесса, контролируя его на всех этапах.

«СМИ подробно освещали случаи гибели младенцев в Москве, Ленинградской области, Петербурге. Причиной трагедий могли стать некачественное оказание услуг по договору о суррогатном материнстве или, проще говоря, отсутствие у лиц, сопровождающих ребенка, специальных навыков по уходу за новорожденным, пропущенные заболевания, не оказанная своевременно медицинская помощь и так далее», — пишет омбудсмен.

«Фонтанка» рассказывала, что в 2020 году в Петербурге было зарегистрировано 128 детей, рожденных для граждан КНР. Несколько таких детей попали в больницу, один умер. В конце 2021 года в Госдуму снова внесли законопроект, запрещающий суррогатное материнство для иностранцев.

