«Газпром» предлагает организовать культурно-досуговый центр в здании Пеньковых складов в Петербурге

По данным «Фонтанки», инициативу компании обсуждали на совещании в Смольном в конце марта, там было представлено несколько проектов. Предполагается, что, если городские власти согласятся на организацию КДЦ, реализовать его будут на базе концессионного соглашения. В комитете по инвестициям отказались от комментария, в «Газпроме» лишь подтвердили факт такого предложения.

«Газпром» предложил Смольному расположить в здании Пеньковых складов у Тучкова моста культурно-досуговый центр. Проект могут представить на Петербургском международном экономическом форуме в июне.

Напомним, здание Пеньковых складов предполагалось приспособить под образовательную или досуговую функцию. Синхронизировать это хотели со строительством парка «Тучков буян», который, как теперь выясняется, будет делить один участок с Судебным кварталом. Само здание Пеньковых складов уже передали из федеральной собственности в городскую.



Здание Пеньковых складов было построено в 1763–1772 годах по проекту архитектора Антонио Ринальди. Склады — образец архитектуры классицизма. Здание является памятником федерального значения.

