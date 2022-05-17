«Газпром» предлагает организовать культурно-досуговый центр в здании Пеньковых складов в Петербурге

«Газпром» предложил Смольному расположить в здании Пеньковых складов у Тучкова моста культурно-досуговый центр. Проект могут представить на Петербургском международном экономическом форуме в июне.
По данным «Фонтанки», инициативу компании обсуждали на совещании в Смольном в конце марта, там было представлено несколько проектов. Предполагается, что, если городские власти согласятся на организацию КДЦ, реализовать его будут на базе концессионного соглашения. В комитете по инвестициям отказались от комментария, в «Газпроме» лишь подтвердили факт такого предложения.
Напомним, здание Пеньковых складов предполагалось приспособить под образовательную или досуговую функцию. Синхронизировать это хотели со строительством парка «Тучков буян», который, как теперь выясняется, будет делить один участок с Судебным кварталом. Само здание Пеньковых складов уже передали из федеральной собственности в городскую.
Здание Пеньковых складов было построено в 1763–1772 годах по проекту архитектора Антонио Ринальди. Склады — образец архитектуры классицизма. Здание является памятником федерального значения.
О том, что еще «Газпром» предложил построить в Петербурге, — читайте на «Фонтанке».