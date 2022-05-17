Петербург договорился с «Газпромом» о расширении использования СПГ на транспорте

Смольный и «Газпром» заключили соглашение о сотрудничестве, цель которого — расширить использование сжиженного природного газа в общественном транспорте. Оно рассчитано на 2022–2028 годы.
Как сообщили 17 мая в Смольном, «Газпром» берет на себя проработку вопроса о поставке СПГ для автобусов, а город в свою очередь должен нарастить такой автопарк. Напомним, это наращивание и так закреплено в новой модели транспортного обслуживания: на первом этапе 1 апреля коммерческие перевозчики запустили 864 новых автобуса, на втором 1 июня появится еще 693, в на третьем в середине июля — 1244. Все они на газомоторном топливе, 87% — именно на сжиженном газе, а 13% — на компримированном.
Кроме того, город, по словам правительства, готов решать вопрос о том, чтобы без торгов предоставлять землю под строительство автозаправочной инфраструктуры. Если для КПГ она уже есть (14 пунктов), то заправку автобусов СПГ обеспечивают на данный момент сами перевозчики. «Фонтанка» рассказывала, что они предварительно закупили модули разгрузки криогенных емкостей и мобильные КриоПАГЗ.
Кроме того, комтранс ранее сообщал, что готовит соглашение с «Газпромом» о фиксации цен на СПГ.