«Никто от этого не выиграет». Рябков предупредил о «компенсирующих мерах» в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Россия будет вынуждена пойти на «компенсирующие меры» в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом 17 мая заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.



«Когда пройдет период анализа нами в Москве данного шага с точки зрения общей конфигурации сил и средств в Европе, и на Севере Европы в частности, нам придется предпринимать так называемые компенсирующие меры. И никто от этого не выиграет», — сказал он в интервью каналу «Россия 24».

