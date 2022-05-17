    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 3

    6 м/с, сев

    762мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.44eur65.82
    Ситуация на «Азовстали»Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    «Никто от этого не выиграет». Рябков предупредил о «компенсирующих мерах» в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО

    2203
    21 комментарий

    Россия будет вынуждена пойти на «компенсирующие меры» в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом 17 мая заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    «Когда пройдет период анализа нами в Москве данного шага с точки зрения общей конфигурации сил и средств в Европе, и на Севере Европы в частности, нам придется предпринимать так называемые компенсирующие меры. И никто от этого не выиграет», — сказал он в интервью каналу «Россия 24».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил своему финскому коллеге Саули Ниинистё, что отказ Хельсинки от суверенитета «был бы ошибочным». Лидер Финляндии объявил, что его страна решила вступить в НАТО. О решении присоединиться к Североатлантическому альянсу сообщили и в Швеции. При этом поддерживают присоединение этих стран далеко не все члены альянса, в частности, против этого пока что выступает Турция.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (21)

    dragvs
    "Никто от этого не выиграет" - перевожу это с путинского на человеческий: "Россия от этого несет потери".
    т. Солнышков
    Не понимаю! Зачем эти финны и шведы так в стремятся в агрессивный блок НАТО? Им же на чистом русском языке очень хорошие люди сказали, что никто на них нападать не собирается, даже мыслей таких ни у кого нет, честно-честно. Ну ведь не станут эти хорошие люди врать-то! Так что зачем? Это русофобия, не иначе.
    Satyr
    А почему бы самим в НАТО не вступить? В Евросоюз? Почему надо всегда быть пугалом и отщепенцем?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close