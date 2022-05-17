«Никто от этого не выиграет». Рябков предупредил о «компенсирующих мерах» в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Россия будет вынуждена пойти на «компенсирующие меры» в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом 17 мая заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Когда пройдет период анализа нами в Москве данного шага с точки зрения общей конфигурации сил и средств в Европе, и на Севере Европы в частности, нам придется предпринимать так называемые компенсирующие меры. И никто от этого не выиграет», — сказал он в интервью каналу «Россия 24».
Ранее президент России Владимир Путин заявил своему финскому коллеге Саули Ниинистё, что отказ Хельсинки от суверенитета «был бы ошибочным». Лидер Финляндии объявил, что его страна решила вступить в НАТО. О решении присоединиться к Североатлантическому альянсу сообщили и в Швеции. При этом поддерживают присоединение этих стран далеко не все члены альянса, в частности, против этого пока что выступает Турция.